ТОП-5 смартфонов с LTPO-экранами до 120 Гц — какие модели выбрать в 2025 году

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Современные смартфоны с LTPO-экранами предлагают адаптивную частоту обновления, которая меняется в зависимости от контента. Это помогает экономить заряд аккумулятора и обеспечивает необходимую плавность изображения. Например, в режиме Always On дисплей обновляется на частоте 1 Гц, в меню — 60 или 90 Гц, а в динамичных играх — до 120 Гц.

О пяти таких актуальных моделях пишет ek.ua.

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Motorola Edge 50 Neo

Один из самых доступных смартфонов среди подобных, который при этом имеет немало преимуществ.

Цены и характеристики смартфона Motorola Edge 50 Neo. Фото: ek.ua

Его 6,4-дюймовый pOLED-дисплей получил разрешение 1.5K и поддержку технологии LTPO, обеспечивающей частоту обновления до 120 Гц. Устройство имеет сертифицированную защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также соответствует военным стандартам прочности MIL-STD-810H.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, дополненный 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Питается устройство от аккумулятора на 4310 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную — 15 Вт.

Цены в Украине начинаются от 12 209 грн.

Samsung Galaxy S23 FE

Модель позиционируется как доступная версия флагманской линейки.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy S23 FE. Фото: ek.ua

Смартфон имеет 6,4-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а также поддерживает режим Always On Display. В европейской версии смартфон работает на чипе Exynos 2200, в то же время на американском рынке версия со Snapdragon 8 Gen 1.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией, 10-мегапиксельного телефотомодуля и 12-мегапиксельного ультраширокого объектива. Емкость аккумулятора составляет 4600 мАч, предусмотрена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной — 10 Вт.

Корпус смартфона защищен по стандарту IP68, а также имеет поддержку режима DeX, который позволяет использовать смартфон как полноценный ПК при подключении к монитору.

Цены в Украине начинаются от 19 190 грн.

OnePlus 12R

Модель стала более доступной версией флагманского OnePlus 12 и является международным аналогом китайского OnePlus Ace 3.

Цены и характеристики смартфона OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Устройство получило большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780х1264 пикселей. Благодаря поддержке HDR-контента пиковая яркость экрана достигает 4500 нит, а частота обновления адаптивно меняется в пределах 1-120 Гц.

В основе смартфона лежит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, который дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX890 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельного ультраширокого объектива и 2-мегапиксельного макросенсора. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддерживающий сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт, которая позволяет полностью зарядить устройство менее чем за 30 минут. Важными преимуществами являются поддержка современных стандартов беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и наличие NFC-чипа.

Цены в Украине начинаются от 21 899 грн.

Asus Zenfone 11 Ultra

Смартфон является крупнейшим в серии с большим AMOLED-экраном 6,78 дюйма с частотой обновления до 144 Гц в игровом режиме. Основной диапазон работы LTPO — от 1 до 120 Гц. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Цены и характеристики смартфона Asus Zenfone 11 Ultra. Фото: ek.ua

Смартфон работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, дополненном 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 256 ГБ постоянной памяти UFS 4.0.

Основная камера представлена тройным модулем:

50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией;

13-мегапиксельным ультрашироким модулем;

32-мегапиксельным телефотообъективом.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, а зарядка поддерживает мощность 65 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводной технологии. Смартфон получил защиту от влаги и пыли IP68, а также аудиоразъем 3,5 мм для проводных наушников.

Цены в Украине начинаются от 26 699 грн.

Samsung Galaxy S24

Один из самых интересных компактных флагманов 2024 года.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy S24. Фото: ek.ua

В основе устройства лежит процессор Exynos 2400 (в Северной Америке - Snapdragon 8 Gen 3). Смартфон получил 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с поддержкой адаптивной частоты обновления до 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Его ключевая особенность — интеграция искусственного интеллекта Galaxy AI, который помогает пользователям с обработкой изображений, переводом текстов в реальном времени и расширенным поиском. При подключении к монитору устройство переходит в режим DeX, обеспечивая полноценный десктопный опыт.

Основная камера представлена тремя сенсорами:

50-мегапиксельным основным с OIS;

10-мегапиксельным телефотомодулем;

12-мегапиксельным ультрашироким объективом.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку в обе стороны. Несмотря на компактные размеры, смартфон имеет стереодинамики с настройкой от AKG и сертифицированную защиту корпуса IP68.

Цены в Украине начинаются от 25 200 грн.

Напомним, рынок бюджетных смартфонов имеет множество интересных моделей, которые стоит рассмотреть перед покупкой. Они идеально сочетают в себе качество, цену и дизайн.

Также мы писали, что современные смартфоны в большинстве оснащены ИИ-помощниками, и сейчас представить устройство без интеграции нейросетей достаточно сложно. В 2024 году на этом рынке царила жесткая конкуренция, вследствие которой появилось много интересных моделей.