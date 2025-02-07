Необґрунтовані витрати — 5 функцій смартфона, за які ми переплачуємо даремно

Смартфони на вітрині в магазині. Фото: Firdous Nazir/NurPhoto

Багато користувачів при виборі нового смартфона прагнуть "упакуватися" по-максимуму — хочуть якомога більше камер, пам'яті, різноманітних фішок та унікальних можливостей. Але чи дійсно ми використовуємо увесь цей потенціал? Де виробники просто підігрівають інтерес і підвищують цінник, а де справжня необхідність?

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять найпоширеніших функцій у смартфонах, за які ми часто переплачуємо.

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16 ГБ оперативної пам'яті в бюджетних моделях

У середньому користувачеві достатньо 6-8 ГБ оперативки для комфортної роботи більшості популярних застосунків і ігор. 16 ГБ зарезервовані здебільшого для професійних сценаріїв — обробка великих обсягів даних, робота в серйозних графічних чи відеоредакторах, запуск відразу багатьох ресурсомістких програм.

Часто в бюджетних моделях з "прокачаною" пам'яттю економлять на інших важливіших речах — наприклад, на якості дисплея чи системі охолодження, що у підсумку псує користувацький досвід.

Краще витратити кошти на якісний процесор, оскільки він вплине на швидкодію всієї системи набагато більше, ніж гігантський об'єм ОЗП. Також можна розглянути моделі, в яких більший обсяг постійної пам'яті для зберігання даних.

8K-відео

Попри дивовижне число пікселів, 8K-відео потребує колосальних ресурсів — як від процесора, так і від вашої пам'яті для зберігання файлів. Якщо у вас немає телевізора чи монітора з підтримкою хоча б 4K, то реальної різниці між 4K та 8K ви не побачите.

Далеко не всі платформи дають змогу відтворювати 8K з високим бітрейтом, тому навіть якщо знімати в 8K, дивитися якісно цей контент проблематично.

Краще звертати увагу на смартфони з оптичною стабілізацією, підтримкою HDR та якісним мікрофоном.

Зайві сенсори в камері (макро, глибини та інші)

Наявність чотирьох чи п'яти об'єктивів звучить круто, але часто допоміжні сенсори мають низьку роздільну здатність і мінімальну користь.

Макрокамера, яка знімає на 2 Мп, зазвичай дає слабкі результати. А "сенсор глибини" чи "монохромний сенсор" використовується нечасто або дублює функціонал основного модуля.

Основна чи ультраширока камера з хорошою оптикою можуть робити ті ж макрознімки або портретні фотографії без окремого "допоміжного" модуля, якщо програмно це добре реалізовано.

Більше сенсу матиме основна камера з великою матрицею та широким динамічним діапазоном. Вона зробить кращі фото, ніж набір "для галочки".

Екран з надмірною частотою оновлення

Висока герцовка (120 Гц або 144 Гц) — справді приємна для очей функція, особливо в іграх. Але далеко не всі застосунки та навіть відео підтримують частоту оновлення вище 60 Гц.

У дешевших моделях зі 120/144 Гц екраном часто страждає сам дисплей (низькі кути огляду, слабка передача кольору), відсутня належна оптимізація, через що смартфон швидко розряджається.

Реальне відчуття плавності ви отримаєте, якщо екран справді якісний і добре оптимізований — а це здебільшого властиво пристроям середнього й вищого цінового сегмента.

Краще купити смартфон з якісною IPS чи AMOLED-матрицею з високою яскравістю та контрастністю, а також звернути увагу на покриття та наявність захисного скла — надійність екрана часто важливіша, ніж його герцовка.

Бездротова зарядка замість швидкої дротової (або навпаки)

Бездротова зарядка звучить футуристично, але не завжди зручна — смартфон повинен знаходитися на "плитці", неможливо грати або телефонувати під час заряджання, а швидкість заряду часто суттєво нижча за дротову.

У дешевших моделях бездротова зарядка може бути слабкої потужності, тому економія часу невідчутна. Водночас розпіарені "ультрашвидкі" дротові зарядки теж можуть бути маркетинговим ходом, якщо вони несумісні з усіма стандартами або швидко зношують акумулятор.

Зараз зарядних пристроїв на 30-65 Вт цілком достатньо, аби отримати швидкий заряд без зайвого ризику для батареї.

Нагадаємо, сучасні смартфони, які працюють на базі операційної системи Android, можна часто зустріти з гігантськими обсягами оперативної пам'яті. Подекуди у пристроях можна зустріти навіть 24 ГБ, проте не всі знають, який обсяг є оптимальним для комфортного користування.

Також ми писали, що може здатися, що Apple щороку оновлює свої пристрої, але майже нічого в них не змінює. Частка правди тут присутня, однак деякі гаджети компанії досі залишаються актуальними та мають цінність.