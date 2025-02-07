Необґрунтовані витрати — 5 функцій смартфона, за які ми переплачуємо даремно

ТОП-5 функцій смартфонів, які не варті ваших грошей
Багато користувачів при виборі нового смартфона прагнуть "упакуватися" по-максимуму — хочуть якомога більше камер, пам'яті, різноманітних фішок та унікальних можливостей. Але чи дійсно ми використовуємо увесь цей потенціал? Де виробники просто підігрівають інтерес і підвищують цінник, а де справжня необхідність?
Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять найпоширеніших функцій у смартфонах, за які ми часто переплачуємо.
16 ГБ оперативної пам'яті в бюджетних моделях
У середньому користувачеві достатньо 6-8 ГБ оперативки для комфортної роботи більшості популярних застосунків і ігор. 16 ГБ зарезервовані здебільшого для професійних сценаріїв — обробка великих обсягів даних, робота в серйозних графічних чи відеоредакторах, запуск відразу багатьох ресурсомістких програм.
Часто в бюджетних моделях з "прокачаною" пам'яттю економлять на інших важливіших речах — наприклад, на якості дисплея чи системі охолодження, що у підсумку псує користувацький досвід.
Краще витратити кошти на якісний процесор, оскільки він вплине на швидкодію всієї системи набагато більше, ніж гігантський об'єм ОЗП. Також можна розглянути моделі, в яких більший обсяг постійної пам'яті для зберігання даних.
8K-відео
Попри дивовижне число пікселів, 8K-відео потребує колосальних ресурсів — як від процесора, так і від вашої пам'яті для зберігання файлів. Якщо у вас немає телевізора чи монітора з підтримкою хоча б 4K, то реальної різниці між 4K та 8K ви не побачите.
Далеко не всі платформи дають змогу відтворювати 8K з високим бітрейтом, тому навіть якщо знімати в 8K, дивитися якісно цей контент проблематично.
Краще звертати увагу на смартфони з оптичною стабілізацією, підтримкою HDR та якісним мікрофоном.
Зайві сенсори в камері (макро, глибини та інші)
Наявність чотирьох чи п'яти об'єктивів звучить круто, але часто допоміжні сенсори мають низьку роздільну здатність і мінімальну користь.
Макрокамера, яка знімає на 2 Мп, зазвичай дає слабкі результати. А "сенсор глибини" чи "монохромний сенсор" використовується нечасто або дублює функціонал основного модуля.
Основна чи ультраширока камера з хорошою оптикою можуть робити ті ж макрознімки або портретні фотографії без окремого "допоміжного" модуля, якщо програмно це добре реалізовано.
Більше сенсу матиме основна камера з великою матрицею та широким динамічним діапазоном. Вона зробить кращі фото, ніж набір "для галочки".
Екран з надмірною частотою оновлення
Висока герцовка (120 Гц або 144 Гц) — справді приємна для очей функція, особливо в іграх. Але далеко не всі застосунки та навіть відео підтримують частоту оновлення вище 60 Гц.
У дешевших моделях зі 120/144 Гц екраном часто страждає сам дисплей (низькі кути огляду, слабка передача кольору), відсутня належна оптимізація, через що смартфон швидко розряджається.
Реальне відчуття плавності ви отримаєте, якщо екран справді якісний і добре оптимізований — а це здебільшого властиво пристроям середнього й вищого цінового сегмента.
Краще купити смартфон з якісною IPS чи AMOLED-матрицею з високою яскравістю та контрастністю, а також звернути увагу на покриття та наявність захисного скла — надійність екрана часто важливіша, ніж його герцовка.
Бездротова зарядка замість швидкої дротової (або навпаки)
Бездротова зарядка звучить футуристично, але не завжди зручна — смартфон повинен знаходитися на "плитці", неможливо грати або телефонувати під час заряджання, а швидкість заряду часто суттєво нижча за дротову.
У дешевших моделях бездротова зарядка може бути слабкої потужності, тому економія часу невідчутна. Водночас розпіарені "ультрашвидкі" дротові зарядки теж можуть бути маркетинговим ходом, якщо вони несумісні з усіма стандартами або швидко зношують акумулятор.
Зараз зарядних пристроїв на 30-65 Вт цілком достатньо, аби отримати швидкий заряд без зайвого ризику для батареї.
Нагадаємо, сучасні смартфони, які працюють на базі операційної системи Android, можна часто зустріти з гігантськими обсягами оперативної пам'яті. Подекуди у пристроях можна зустріти навіть 24 ГБ, проте не всі знають, який обсяг є оптимальним для комфортного користування.
Також ми писали, що може здатися, що Apple щороку оновлює свої пристрої, але майже нічого в них не змінює. Частка правди тут присутня, однак деякі гаджети компанії досі залишаються актуальними та мають цінність.
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