Оптимальний обсяг оперативної пам'яті у смартфоні — скільки вистачить у 2025 році

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Сучасні Android-смартфони оснащуються від 4 до 16 ГБ оперативної пам'яті (ОЗП), а подекуди й 24 ГБ. Але яка кількість є оптимальною для комфортного користування?

Про це пише Android Authority.

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Тести показують, що для більшості користувачів найкращим варіантом є 8-12 ГБ ОЗП. Це забезпечує стабільну роботу додатків, зручний багатозадачний режим і певний запас на майбутнє.

Пристрої з 4 ГБ ОЗП вже не відповідають сучасним вимогам — система швидко заповнює пам'ять, змушуючи Android закривати фонові програми. Мінімально прийнятний обсяг — 6 ГБ для бюджетних смартфонів.

Водночас на флагманах із 16 ГБ ОЗП є відчутні переваги, особливо для роботи з вбудованими ШІ-моделями, такими як Gemini Nano.

Як працює оперативна пам'ять у смартфонах

ОЗП зберігає всі активні процеси:

програми;

дані;

операційну систему.

Якщо ОЗП заповнюється, система використовує swap-пам'ять — резервний простір для збереження менш важливих даних.

Android замість традиційного swap-файлу використовує zRAM — стиснену область у самій оперативній пам'яті. Це дозволяє заощаджувати ресурси, але в разі дефіциту ОЗП система змушена агресивно закривати додатки.

Редакція сайту провела випробування трьох смартфонів з різним обсягом оперативної пам'яті:

Samsung Galaxy S21 Ultra (12 ГБ) — утримував у пам'яті понад 15 ігор та десятки вкладок у браузері.

OnePlus 9 Pro (8 ГБ) — працював добре, але мав агресивний менеджмент пам'яті, що примусово закривав програми.

Pixel 3XL (4 ГБ) — одночасно міг запускати не більше 3-4 ігор, а при відкритті нових додатків попередні вивантажувалися.

Яку кількість ОЗП обрати у 2025 році

Таким чином, залежно від задач та потреб користувача, варто розглядати смартфони із таким обсягом оперативної пам'яті:

6 ГБ — мінімум для бюджетних смартфонів;

8-12 ГБ — оптимальний варіант для комфортного користування;

16 ГБ і більше — корисно для роботи з ШІ та складних завдань, але для звичайних користувачів це скоріше маркетинговий хід.

Зважаючи на зростаючі вимоги до смартфонів, особливо через інтеграцію ШІ, 12 ГБ ОЗП стане новим стандартом для флагманських пристроїв у 2025 році.

Нагадаємо, нестача пам'яті на мобільних телефонах залишається проблемою багатьох користувачів. Звільнити місце на своєму смартфоні можна навіть без видалення додатків.

Також ми писали, що навіть сучасні моделі смартфонів з часом можуть починати гальмувати та повністю зависати. На це є кілька причин, з якими можна боротися.