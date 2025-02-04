Оптимальный объем оперативной памяти в смартфоне — сколько хватит в 2025 году

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Современные Android-смартфоны оснащаются от 4 до 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ), а иногда и 24 ГБ. Но какое количество является оптимальным для комфортного пользования?

Об этом пишет Android Authority.

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Какой оптимальный объем оперативной памяти

Тесты показывают, что для большинства пользователей лучшим вариантом является 8-12 ГБ ОЗУ. Это обеспечивает стабильную работу приложений, удобный многозадачный режим и определенный запас на будущее.

Устройства с 4 ГБ ОЗП уже не соответствуют современным требованиям — система быстро заполняет память, заставляя Android закрывать фоновые приложения. Минимально приемлемый объем — 6 ГБ для бюджетных смартфонов.

В то же время на флагманах с 16 ГБ ОЗП есть ощутимые преимущества, особенно для работы со встроенными ИИ-моделями, такими как Gemini Nano.

Как работает оперативная память в смартфонах

ОЗУ хранит все активные процессы:

приложения;

данные;

операционную систему.

Если ОЗУ заполняется, система использует swap-память — резервное пространство для сохранения менее важных данных.

Android вместо традиционного swap-файла использует zRAM — сжатую область в самой оперативной памяти. Это позволяет экономить ресурсы, но в случае дефицита ОЗУ система вынуждена агрессивно закрывать приложения.

Редакция сайта провела испытания трех смартфонов с разным объемом оперативной памяти:

Samsung Galaxy S21 Ultra (12 ГБ) — удерживал в памяти более 15 игр и десятки вкладок в браузере.

OnePlus 9 Pro (8 ГБ) — работал хорошо, но имел агрессивный менеджмент памяти, который принудительно закрывал программы.

Pixel 3XL (4 ГБ) — одновременно мог запускать не более 3-4 игр, а при открытии новых приложений предыдущие выгружались.

Какое количество ОЗУ выбрать в 2025 году

Таким образом, в зависимости от задач и потребностей пользователя, стоит рассматривать смартфоны с таким объемом оперативной памяти:

6 ГБ — минимум для бюджетных смартфонов;

8-12 ГБ — оптимальный вариант для комфортного пользования;

16 ГБ и более — полезно для работы с ИИ и сложных задач, но для обычных пользователей это скорее маркетинговый ход.

Учитывая растущие требования к смартфонам, особенно из-за интеграции ИИ, 12 ГБ ОЗУ станет новым стандартом для флагманских устройств в 2025 году.

Напомним, нехватка памяти на мобильных телефонах остается проблемой многих пользователей. Освободить место на своем смартфоне можно даже без удаления приложений.

Также мы писали, что даже современные модели смартфонов со временем могут начинать тормозить и полностью зависать. На это есть несколько причин, с которыми можно бороться.