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Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

27 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Як звільнити пам'ять на смартфоні без видалення важливих файлів — прості кроки
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Мобільні телефони стали незамінними помічниками, але нестача пам'яті залишається поширеною проблемою. Звільнити місце на пристрої можна навіть без видалення важливих файлів.

Про це пише УНІАН.

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Користувачі смартфонів цього бренду мають виконати певні кроки, а саме:

  • відкрити налаштування;
  • перейти у розділ "Сховище" або "Пам’ять і сховище";
  • обрати функцію "Очистити дані/кеш".

Так можна звільнити місце, яке займають тимчасові файли. 

Як очистити пам'ять на смартфонах Samsung

Користувачі смартфонів усім відомого корейського виробника також мають можливість звільнити пам'ять на пристрою без необхідності видалення додатків. Для цього необхідно:

  • перенести фото та відео в хмару (Google Фото, Dropbox);
  • очистити кеш у налаштуваннях;
  • використовувати додатки для оптимізації пам'яті, наприклад, CCleaner;
  • скопіювати дані на зовнішній накопичувач;
  • видалити непотрібні додатки.

Для звільнення внутрішньої пам'яті також варто закрити програми, які ви не використовуєте, навіть якщо телефон автоматично оптимізує їх у фоновому режимі. Це дозволить зберегти більше місця та підвищить швидкість роботи пристрою.

Нагадаємо, реклама, яка з'являється під час використання браузерів, додатків чи ігор, часто стає джерелом незручностей. Вона відвертає увагу від важливих завдань, знижує заряд акумулятора смартфона та уповільнює роботу інтернету.

Також ми писали, що навіть найновіші смартфони інколи можуть працювати повільніше, ніж зазвичай. Користувачі стикаються з ситуаціями, коли пристрій перестає реагувати на натискання чи виконувати команди. Причини цього можуть бути різноманітними.

Android телефони гаджети лайфхаки смартфон пам'ять

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