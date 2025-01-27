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Очистка памяти на смартфоне — как сделать без удаления приложений

27 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Как освободить память на смартфоне без удаления важных файлов — простые шаги
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Мобильные телефоны стали незаменимыми помощниками, но нехватка памяти остается распространенной проблемой. Освободить место на устройстве можно даже без удаления важных файлов.

Об этом пишет УНИАН.

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Пользователи смартфонов этого бренда должны выполнить определенные шаги, а именно:

  • открыть настройки;
  • перейти в раздел "Хранилище" или "Память и хранилище";
  • выбрать функцию "Очистить данные/кэш".

Так можно освободить место, которое занимают временные файлы.

Как очистить память на смартфонах Samsung

Пользователи смартфонов всем известного корейского производителя также имеют возможность освободить память на устройстве без необходимости удаления приложений. Для этого необходимо:

  • перенести фото и видео в облако (Google Фото, Dropbox);
  • очистить кэш в настройках;
  • использовать приложения для оптимизации памяти, например, CCleaner;
  • скопировать данные на внешний накопитель;
  • удалить ненужные приложения.

Для освобождения внутренней памяти также стоит закрыть программы, которые вы не используете, даже если телефон автоматически оптимизирует их в фоновом режиме. Это позволит сохранить больше места и повысит скорость работы устройства.

Напомним, реклама, которая появляется во время использования браузеров, приложений или игр, часто становится источником неудобств. Она отвлекает внимание от важных задач, снижает заряд аккумулятора смартфона и замедляет работу интернета.

Также мы писали, что даже самые новые смартфоны иногда могут работать медленнее, чем обычно. Пользователи сталкиваются с ситуациями, когда устройство перестает реагировать на нажатия или выполнять команды. Причины этого могут быть разнообразными.

Android телефоны гаджеты лайфхаки смартфон память

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