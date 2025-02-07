Необоснованные расходы — 5 функций смартфона, за которые мы переплачиваем зря

Смартфоны на витрине в магазине. Фото: Firdous Nazir/NurPhoto

Многие пользователи при выборе нового смартфона стремятся "упаковаться" по-максимуму — хотят как можно больше камер, памяти, разнообразных фишек и уникальных возможностей. Но действительно ли мы используем весь этот потенциал? Где производители просто подогревают интерес и повышают ценник, а где настоящая необходимость?

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти самых распространенных функциях в смартфонах, за которые мы часто переплачиваем.

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16 ГБ оперативной памяти в бюджетных моделях

В среднем пользователю достаточно 6-8 ГБ оперативки для комфортной работы большинства популярных приложений и игр. 16 ГБ зарезервированы в основном для профессиональных сценариев — обработка больших объемов данных, работа в серьезных графических или видеоредакторах, запуск сразу многих ресурсоемких программ.

Часто в бюджетных моделях с "прокачанной" памятью экономят на других более важных вещах — например, на качестве дисплея или системе охлаждения, что в итоге портит пользовательский опыт.

Лучше потратить средства на качественный процессор, поскольку он повлияет на быстродействие всей системы гораздо больше, чем гигантский объем ОЗУ. Также можно рассмотреть модели, в которых больший объем постоянной памяти для хранения данных.

8K-видео

Несмотря на удивительное число пикселей, 8K-видео требует колоссальных ресурсов — как от процессора, так и от вашей памяти для хранения файлов. Если у вас нет телевизора или монитора с поддержкой хотя бы 4K, то реальной разницы между 4K и 8K вы не увидите.

Далеко не все платформы позволяют воспроизводить 8K с высоким битрейтом, поэтому даже если снимать в 8K, смотреть качественно этот контент проблематично.

Лучше обращать внимание на смартфоны с оптической стабилизацией, поддержкой HDR и качественным микрофоном.

Лишние сенсоры в камере (макро, глубины и другие)

Наличие четырех или пяти объективов звучит круто, но часто вспомогательные сенсоры имеют низкое разрешение и минимальную пользу.

Макрокамера, которая снимает на 2 Мп, обычно дает слабые результаты. А "сенсор глубины" или "монохромный сенсор" используется нечасто или дублирует функционал основного модуля.

Основная или ультраширокая камера с хорошей оптикой могут делать те же макроснимки или портретные фотографии без отдельного "вспомогательного" модуля, если программно это хорошо реализовано.

Больше смысла будет иметь основная камера с большой матрицей и широким динамическим диапазоном. Она сделает лучшие фото, чем набор "для галочки".

Экран с чрезмерной частотой обновления

Высокая герцовка (120 Гц или 144 Гц) — действительно приятная для глаз функция, особенно в играх. Но далеко не все приложения и даже видео поддерживают частоту обновления выше 60 Гц.

В более дешевых моделях со 120/144 Гц экраном часто страдает сам дисплей (низкие углы обзора, слабая цветопередача), отсутствует должная оптимизация, из-за чего смартфон быстро разряжается.

Реальное ощущение плавности вы получите, если экран действительно качественный и хорошо оптимизирован — а это в основном свойственно устройствам среднего и высшего ценового сегмента.

Лучше купить смартфон с качественной IPS или AMOLED-матрицей с высокой яркостью и контрастностью, а также обратить внимание на покрытие и наличие защитного стекла — надежность экрана часто важнее, чем его герцовка.

Беспроводная зарядка вместо быстрой проводной (или наоборот)

Беспроводная зарядка звучит футуристично, но не всегда удобна — смартфон должен находиться на "плитке", невозможно играть или звонить по телефону во время зарядки, а скорость заряда часто существенно ниже проводной.

В более дешевых моделях беспроводная зарядка может быть слабой мощности, поэтому экономия времени неощутима. В то же время распиаренные "ультрабыстрые" проводные зарядки тоже могут быть маркетинговым ходом, если они несовместимы со всеми стандартами или быстро изнашивают аккумулятор.

Сейчас зарядных устройств на 30-65 Вт вполне достаточно, чтобы получить быстрый заряд без лишнего риска для батареи.

Напомним, современные смартфоны, которые работают на базе операционной системы Android, можно часто встретить с гигантскими объемами оперативной памяти. Кое-где в устройствах можно встретить даже 24 ГБ, однако не все знают, какой объем является оптимальным для комфортного пользования.

Также мы писали, что может показаться, что Apple ежегодно обновляет свои устройства, но почти ничего в них не меняет. Доля правды здесь присутствует, однако некоторые гаджеты компании до сих пор остаются актуальными и имеют ценность.