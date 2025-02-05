ТОП-10 причин не купувати Samsung Galaxy S25 Ultra — головні недоліки флагмана

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Після розгляду переваг Samsung Galaxy S25 Ultra, варто зупинитися на його недоліках. Розуміння слабких сторін смартфона допоможе оцінити, наскільки вони важливі саме для вас.

Сайт Новини.LIVE розповідає про десять причин, чому не варто купувати Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Хоча у новій моделі є зміни (покращений екран, оновлений дизайн, нові кольори), вони незначні. Власникам S24 Ultra або навіть S23 Ultra немає сенсу оновлюватися — вони отримають майже той самий пристрій.

До того ж S24 Ultra коштує помітно дешевше — від 36 000 грн, тоді як стартова ціна S25 Ultra — від 56 000 грн.

Проте попередні замовлення S25 Ultra виявилися популярнішими за торішню модель. Можливо, це пов'язано з переходом деяких власників iPhone на Samsung.

Відсутність бездротових команд у S Pen

Samsung спростив S Pen, прибравши Bluetooth, а отже, і функцію віддаленого керування камерою та іншими додатками. Це має вигляд спроби економії, яка обмежує функціональність стилуса.

Також S Pen трохи змінився у розмірах, що унеможливлює використання стилусів від Fold або попередніх моделей.

Гострі грані корпусу

Samsung погіршує ергономіку, роблячи смартфони схожими на iPhone. Якщо в S24 Ultra бокові грані були злегка закругленими, то в S25 Ultra вони стали ще гострішими. Через це пристрій не дуже зручно тримати в руці без чохла.

Камери залишилися на тому ж рівні

Камери в S25 Ultra хороші, але вони фактично не змінилися за три роки. Алгоритми обробки покращилися, проте рівень залишається схожим на попередні моделі.

Тим часом конкуренти, як-от Huawei Pura 70 або Mate X6, значно просунулися вперед, тож Samsung втрачає лідерство у мобільній фотографії.

Швидкий, але гарячий процесор

Флагман отримав продуктивний чип, але він перегрівається — температура може сягати 42-44 °C. Через це Samsung обмежує продуктивність процесора, щоб уникнути надмірного нагріву, що спричиняє тротлінг.

Звичайні користувачі навряд чи це помітять, але геймери та професіонали можуть відчути дискомфорт.

Відсутність зарядного пристрою в комплекті

Як і Apple, Samsung економить на комплектації. У коробці немає ані захисної плівки, ані зарядного пристрою, що є значним недоліком для пристрою такого класу.

Google Gemini замість Bixby

Samsung поступово відмовляється від власного Bixby на користь AI-асистента Gemini від Google. Проте:

асистент не завжди працює коректно — іноді зависає або помиляється;

за функціональністю значно поступається ChatGPT.

ШІ-функції не завжди корисні

Samsung активно просуває штучний інтелект, але не всі функції дійсно корисні. Люди очікують, що ШІ буде писати звіти, відповідати на повідомлення, аналізувати документи, але наразі це лише допоміжний інструмент, який не завжди дає точні результати.

Вже у 2026 році вийде Galaxy S26 Ultra

Samsung оновлює лінійку флагманів щороку. Вже зараз є припущення, що в S26 Ultra буде суттєво оновлена камера та нові технології, тож S25 Ultra швидко застаріє.

Висока ціна

Флагмани Samsung завжди дорогі, але у часи економічної нестабільності витрачати великі гроші на смартфон варто лише за умови, що він дійсно вам потрібен.

Нагадаємо, Samsung анонсував припинення підтримки оновлень низки своїх пристроїв. До списку смартфонів, життєвий цикл яких завершиться вже цього року, увійшло 11 моделей.

Також ми писали, що Samsung та Apple завжди порівнюються у тестах камер, виключенням не став і вихід Galaxy S25 Ultra. Корейський флагман порівняли з iPhone 16 Pro Max, і результат дійсно здивував.