Час оновлювати смартфон — Samsung припиняє підтримку багатьох моделей

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Компанія Samsung продовжує дивувати користувачів анонсами нових пристроїв, зокрема Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7. Водночас у 2025 році завершиться підтримка оновлень для 11 моделей смартфонів Galaxy. Цей список може розширитися впродовж року, адже все більше пристроїв досягатимуть кінця свого життєвого циклу оновлень.

Про це пише Gizchina.

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Які смартфони Samsung більше не отримуватимуть оновлення

Samsung є одним із лідерів серед виробників Android-смартфонів у питанні програмної підтримки. Деякі пристрої компанії отримують до семи років оновлень програмного забезпечення та безпеки. Причому це стосується не лише флагманських моделей, а й середнього сегмента, як-от новий Galaxy A16 5G.

Проте навіть за такої тривалої підтримки рано чи пізно оновлення припиняються. У 2025 році компанія зупиняє оновлення для таких смартфонів:

Samsung Galaxy A02s;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy W21 5G.

Більшість з них були випущені у 2020 році, коли Samsung надавала своїм пристроям лише одне-два оновлення, окрім флагманських моделей. Зокрема, Galaxy A02s, A12 та W21 5G офіційно втратили підтримку ще в січні 2025 року. Серія Galaxy S20 ще отримуватиме деякі оновлення безпеки, але загальна підтримка вже добігає кінця.

Нагадаємо, у мережі користувачі вже встигли поділитися досвідом розбирання флагманського Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон отримав деякі оновлення всередині, які значно полегшують самостійний ремонт пристрою.

Також ми писали, що компанія Samsung, окрім флагманських пристроїв, пропонує також і бюджетні смартфони. Більшість з них вдало поєднують гарну продуктивність, якісні камери та непогані ціни.