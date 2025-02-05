Время обновлять смартфон — Samsung прекращает поддержку многих моделей

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Компания Samsung продолжает удивлять пользователей анонсами новых устройств, в частности Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. В то же время в 2025 году завершится поддержка обновлений для 11 моделей смартфонов Galaxy. Этот список может расшириться в течение года, ведь все больше устройств будут достигать конца своего жизненного цикла обновлений.

Об этом пишет Gizchina.

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Какие смартфоны Samsung больше не будут получать обновления

Samsung является одним из лидеров среди производителей Android-смартфонов в вопросе программной поддержки. Некоторые устройства компании получают до семи лет обновлений программного обеспечения и безопасности. Причем это касается не только флагманских моделей, но и среднего сегмента, например новый Galaxy A16 5G.

Однако даже при такой длительной поддержке рано или поздно обновления прекращаются. В 2025 году компания останавливает обновления для таких смартфонов:

Samsung Galaxy A02s;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy W21 5G;

Большинство из них были выпущены в 2020 году, когда Samsung предоставляла своим устройствам только одно-два обновления, кроме флагманских моделей. В частности, Galaxy A02s, A12 и W21 5G официально потеряли поддержку еще в январе 2025 года. Серия Galaxy S20 еще будет получать некоторые обновления безопасности, но общая поддержка уже подходит к концу.

Напомним, в сети пользователи уже успели поделиться опытом разборки флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон получил некоторые обновления внутри, которые значительно облегчают самостоятельный ремонт устройства.

Также мы писали, что компания Samsung, кроме флагманских устройств, предлагает также и бюджетные смартфоны. Большинство из них удачно сочетают хорошую производительность, качественные камеры и неплохие цены.