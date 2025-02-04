Samsung Galaxy S25 Ultra розібрали — всередині приховані важливі зміни

Процес розбирання смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Samsung представила Galaxy S25 Ultra з оновленим дизайном і меншою вагою. Але що змінилося всередині? Завдяки розбору смартфона від PhoneRepairGuru на YouTube вдалося дізнатися цікаві подробиці. Головне — пристрій стало легше ремонтувати, а Samsung зробила кілька прихованих змін, про які варто знати.

Про це пише Gizmochina.

Читайте також:

Що нового всередині Samsung Galaxy S25 Ultra

Задня панель зі скла знімається значно легше — достатньо лише вакуумної присоски. Це велика перевага для тих, хто намагався самостійно ремонтувати смартфон і стикався з проблемою розбитих компонентів.

Після відкриття корпусу більшість деталей здаються знайомими, але є цікаві оновлення. Наприклад, котушка бездротової зарядки змінила розташування, ймовірно, для підтримки Qi 2 — новітньої технології бездротової зарядки. Акумулятор отримав оновлені клейкі стрічки, які тепер легко знімати й навіть використовувати повторно. Це серйозний крок вперед для тих, хто планує самостійно змінювати батарею.

Ще одне цікаве оновлення — нова NFC-котушка, яка реагує на S Pen. Samsung поки не пояснила, як саме це вплине на користувачів, але очевидно, що стилус отримає ще кращу інтеграцію.

Зменшений розмір материнської плати дозволив Samsung зробити пристрій легшим. При цьому модулі камер зовні не змінилися — основний сенсор, ультраширококутний і телефото-камери залишилися на своїх місцях. Водночас загальне внутрішнє компонування має продуманіший вигляд.

У Samsung також звернули увагу на дрібні деталі, які підвищують довговічність пристрою. Наприклад, навколо USB-C роз'єму з'явилося гумове ущільнення для захисту від вологи, а всередині порту є зелений розділювач, що допомагає надійніше фіксувати його у корпусі.

Ключові компоненти, такі як акумулятор, дисплей і камера, легко знімати та замінювати. Це чудова новина для тих, хто хоче подовжити термін служби свого смартфона, а не міняти його при першому ламанні.

Нагадаємо, для нової лінійки Samsung Galaxy S25 компанія Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Попри заяви про неймовірний приріст продуктивності, ранні бенчмарки не виправдали очікувань.

Також ми писали, що супутниковий зв'язок є однією з найгучніших та найбільших інновацій останніх років. Все більше сучасних смартфонів починають отримувати підтримку цієї функції, зокрема й Samsung Galaxy S25, однак з одним важливим уточненням.