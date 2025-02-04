Samsung Galaxy S25 Ultra разобрали — внутри скрыты важные изменения

Процесс разборки смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Samsung представила Galaxy S25 Ultra с обновленным дизайном и меньшим весом. Но что изменилось внутри? Благодаря разбору смартфона от PhoneRepairGuru на YouTube удалось узнать интересные подробности. Главное — устройство стало легче ремонтировать, а Samsung сделала несколько скрытых изменений, о которых стоит знать.

Об этом пишет Gizmochina.

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Задняя панель из стекла снимается значительно легче — достаточно лишь вакуумной присоски. Это большое преимущество для тех, кто пытался самостоятельно ремонтировать смартфон и сталкивался с проблемой разбитых компонентов.

После открытия корпуса большинство деталей кажутся знакомыми, но есть интересные обновления. Например, катушка беспроводной зарядки изменила расположение, вероятно, для поддержки Qi 2 — новейшей технологии беспроводной зарядки. Аккумулятор получил обновленные клейкие ленты, которые теперь легко снимать и даже использовать повторно. Это серьезный шаг вперед для тех, кто планирует самостоятельно менять батарею.

Еще одно интересное обновление — новая NFC-катушка, которая реагирует на S Pen. Samsung пока не объяснила, как именно это повлияет на пользователей, но очевидно, что стилус получит еще лучшую интеграцию.

Уменьшенный размер материнской платы позволил Samsung сделать устройство легче. При этом модули камер внешне не изменились — основной сенсор, ультраширокоугольный и телефото-камеры остались на своих местах. В то же время общая внутренняя компоновка выглядит более продуманной.

В Samsung также обратили внимание на мелкие детали, которые повышают долговечность устройства. Например, вокруг USB-C разъема появилось резиновое уплотнение для защиты от влаги, а внутри порта есть зеленый разделитель, что помогает надежнее фиксировать его в корпусе.

Ключевые компоненты, такие как аккумулятор, дисплей и камера, легко снимать и заменять. Это отличная новость для тех, кто хочет продлить срок службы своего смартфона, а не менять его при первой поломке.

Напомним, для новой линейки Samsung Galaxy S25 компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Несмотря на заявления о невероятном приросте производительности, ранние бенчмарки не оправдали ожиданий.

Также мы писали, что спутниковая связь является одной из самых громких и крупнейших инноваций последних лет. Все больше современных смартфонов начинают получать поддержку этой функции, в том числе и Samsung Galaxy S25, однако с одним важным уточнением.