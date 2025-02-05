ТОП-10 причин не покупать Samsung Galaxy S25 Ultra — главные недостатки флагмана

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

После рассмотрения преимуществ Samsung Galaxy S25 Ultra, стоит остановиться на его недостатках. Понимание слабых сторон смартфона поможет оценить, насколько они важны именно для вас.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о десяти причинах, почему не стоит покупать Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Почти полная копия Galaxy S24 Ultra

Хотя в новой модели есть изменения (улучшенный экран, обновленный дизайн, новые цвета), они незначительны. Владельцам S24 Ultra или даже S23 Ultra нет смысла обновляться — они получат почти то же устройство.

К тому же S24 Ultra стоит заметно дешевле — от 36 000 грн, тогда как стартовая цена S25 Ultra — от 56 000 грн.

Однако предварительные заказы S25 Ultra оказались популярнее прошлогодней модели. Возможно, это связано с переходом некоторых владельцев iPhone на Samsung.

Отсутствие беспроводных команд в S Pen

Samsung упростил S Pen, убрав Bluetooth, а следовательно, и функцию удаленного управления камерой и другими приложениями. Это выглядит как попытка экономии, которая ограничивает функциональность стилуса.

Также S Pen немного изменился в размерах, что делает невозможным использование стилусов от Fold или предыдущих моделей.

Острые грани корпуса

Samsung ухудшает эргономику, делая смартфоны похожими на iPhone. Если в S24 Ultra боковые грани были слегка закругленными, то в S25 Ultra они стали еще более острыми. Из-за этого устройство не очень удобно держать в руке без чехла.

Камеры остались на том же уровне

Камеры в S25 Ultra хорошие, но они фактически не изменились за три года. Алгоритмы обработки улучшились, однако уровень остается похожим на предыдущие модели.

Между тем конкуренты, такие как Huawei Pura 70 или Mate X6, значительно продвинулись вперед, поэтому Samsung теряет лидерство в мобильной фотографии.

Быстрый, но горячий процессор

Флагман получил производительный чип, но он перегревается — температура может достигать 42-44°C. Поэтому Samsung ограничивает производительность процессора, чтобы избежать чрезмерного нагрева, что вызывает троттлинг.

Обычные пользователи вряд ли это заметят, но геймеры и профессионалы могут почувствовать дискомфорт.

Отсутствие зарядного устройства в комплекте

Как и Apple, Samsung экономит на комплектации. В коробке нет ни защитной пленки, ни зарядного устройства, что является значительным недостатком для устройства такого класса.

Google Gemini вместо Bixby

Samsung постепенно отказывается от собственного Bixby в пользу AI-ассистента Gemini от Google. Однако:

ассистент не всегда работает корректно — иногда зависает или ошибается;

по функциональности значительно уступает ChatGPT.

ИИ-функции не всегда полезны

Samsung активно продвигает искусственный интеллект, но не все функции действительно полезны. Люди ожидают, что ИИ будет писать отчеты, отвечать на сообщения, анализировать документы, но пока это лишь вспомогательный инструмент, который не всегда дает точные результаты.

Уже в 2026 году выйдет Galaxy S26 Ultra

Samsung обновляет линейку флагманов ежегодно. Уже сейчас есть предположение, что в S26 Ultra будет существенно обновлена камера и новые технологии, поэтому S25 Ultra быстро устареет.

Высокая цена

Флагманы Samsung всегда дорогие, но во времена экономической нестабильности тратить большие деньги на смартфон стоит только при условии, что он действительно вам нужен.

Напомним, Samsung анонсировал прекращение поддержки обновлений ряда своих устройств. В список смартфонов, жизненный цикл которых завершится уже в этом году, вошло 11 моделей.

Также мы писали, что Samsung и Apple всегда сравниваются в тестах камер, исключением не стал и выход Galaxy S25 Ultra. Корейский флагман сравнили с iPhone 16 Pro Max, и результат действительно удивил.