Бренды смартфонов, известные своей производительностью — 5 лучших в 2025 году

Смартфоны в руке. Фото: Unsplash

При выборе нового смартфона каждый руководствуется собственными приоритетами — дизайн, камера, операционная система, автономность или производительность. Смартфон должен работать быстро, без лагов и прослужить несколько лет без значительных потерь в быстродействии. Если производительность является главным критерием, стоит обратить внимание на бренды, которые делают акцент именно на мощности устройств.

О таких брендах рассказывает Gizmochina.

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Apple

Apple традиционно остается эталоном производительности не столько благодаря "сухим" характеристикам, сколько благодаря оптимизации. Фирменные процессоры серии A ежегодно демонстрируют высокие результаты не только в тестах, но и в реальных условиях использования.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

A18 Pro в iPhone 16 Pro Max обеспечивает не только высокое быстродействие, но и эффективность энергопотребления. Благодаря глубокой интеграции аппаратного и программного обеспечения iOS остается стабильной даже после нескольких лет обновлений.

Еще один важный момент — графическая производительность. Аппаратная трассировка лучей и мощный GPU делают iPhone отличным выбором даже для мобильного гейминга, хотя Apple официально не позиционирует свои устройства как геймерские.

Впрочем, есть и минусы — закрытая экосистема и ограниченные возможности кастомизации, что может не понравиться сторонникам Android.

ASUS ROG

ASUS создает смартфоны серии ROG с четким фокусом на гейминг. Это не универсальные флагманы, а устройства, заточенные под максимальную производительность, эффективное охлаждение и игровые возможности.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro. Фото: ek.ua

ROG Phone 9 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Elite, системой активного охлаждения и дисплеем с частотой обновления 185 Гц. Дополнительные триггеры, RGB-подсветка и емкая батарея делают его идеальным для долгих игровых сессий.

Основной компромисс — менее проработанное программное обеспечение и не лучшие камеры в своем классе. Но если вам нужен смартфон для игр, лучшей альтернативы найти трудно.

Xiaomi

Суббренд Poco от Xiaomi стал синонимом доступных смартфонов с топовыми характеристиками. Линейка X предлагает производительность флагманов за ощутимо меньшие деньги.

Смартфон Poco X7 Pro. Фото: ek.ua

Например, Poco X7 Pro работает на чипе Dimensity 8400 Ultra — упрощенной версии топового Dimensity 9400. В сочетании с оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.0 и продвинутой системой охлаждения IceLoop, этот смартфон обеспечивает стабильную производительность даже под высокими нагрузками.

При этом его стоимость составляет от 14 299 грн, что делает его одним из лучших вариантов в категории "цена-производительность".

OnePlus

OnePlus всегда ассоциировался с лозунгом "быстро и плавно". Несмотря на определенные неудачи в прошлом, бренд продолжает выпускать смартфоны с мощной начинкой за адекватную цену.

Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

OnePlus 13 получил топовый чип Snapdragon 8 Elite и работает под управлением OxygenOS — одной из самых быстрых оболочек на рынке. Она сочетает в себе чистый Android с собственными оптимизациями, делающими взаимодействие максимально плавным.

Кроме быстродействия, OnePlus традиционно делает ставку на дисплеи с высокой частотой обновления и быструю зарядку, что дополняет общее удобство пользования.

Samsung

Samsung не выпускает отдельные геймерские модели, но его флагманская серия Galaxy S всегда демонстрирует отличную производительность.

Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

Последние поколения получили не только передовые процессоры, но и улучшенное терморегулирование, что позволяет устройствам эффективно работать даже под высокими нагрузками.

Однако главное преимущество Samsung — долгосрочная поддержка. Компания обещает до 7 лет обновлений, что делает ее смартфоны лучшим выбором среди Android-устройств в плане долговечности.

Напомним, при выборе нового смартфона почти все стремятся получить как можно больше возможностей от устройства. Существует много разнообразных фишек, однако не все они используются, хотя пользователи за них заплатили.

Также мы писали, что может показаться, что Apple, обновляя свои устройства, не добавляет ничего нового. Гаджеты обычно не отличаются от предшественников, и в этом есть доля правды, хотя компания имеет много старых устройств, которые до сих пор сохраняют актуальность и ценность на рынке.