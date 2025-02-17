Рассекретили перед выпуском — фото и цены смартфона Xiaomi 15 Ultra

Внешний вид смартфона Xiaomi 15 Ultra. Фото: GSMArena

Xiaomi 15 Ultra снова попал в сеть, и на этот раз мы можем увидеть его официальные пресс-кадры. Один из онлайн-ритейлеров выложил информацию о смартфоне, хотя страница уже удалена, но в Интернете ничего не исчезает бесследно.

Об этом пишет GSMArena.

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Можно увидеть Xiaomi 15 Ultra в двух цветах: белый и черный. Смартфон уже появлялся в различных фото на руках, и видно, что он будет иметь плоскую рамку с округлыми краями.

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Ultra White. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 White. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 White. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Black. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Black. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Black. Фото: GSMArena 1 / 6

В черной версии камера будет окружена красной рамкой. В остальном дизайне нет значительных изменений по сравнению с Xiaomi 14 Ultra.

Также указано, что цена модели с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти будет составлять примерно 1 400 долларов. Однако цены на гаджеты ритейлера этой страны не всегда являются репрезентативными.

Для европейского рынка модель с 512 ГБ памяти, как ожидается, будет стоить около 1 500 евро. Официальная презентация смартфона состоится в конце февраля, а глобальный анонс, вероятно, состоится на MWC в Барселоне в начале марта.

Напомним, при выборе нового смартфона обычно учитываются личные приоритеты, такие как дизайн, камера, операционная система, автономность или производительность. Смартфон должен обеспечивать быструю работу без лагов и служить несколько лет, не теряя быстродействия.

Также мы писали, что Xiaomi активно работает над запуском Windows-игр на своих планшетах и ищет владельцев модели Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 для тестирования новой технологии WinPlay. Эта технология является частью операционной системы HyperOS и уже находится в разработке.