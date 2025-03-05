Як продовжити заряд батареї смартфона — 5 налаштувань, про які ви не замислювалися

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Активні власники смартфонів постійно відчувають потребу в розетці або зарядженому повербанку. Однак існує кілька хитрощів із налаштуваннями, які дозволять вашому пристрою тримати заряд хоча б на кілька годин довше. Чудес, звісно, чекати не варто — моделей, що працюють тижнями без під'єднання до мережі, досі не вигадали. Але, якщо застосувати кілька простих порад, заряд акумулятора витрачатиметься повільніше.

Про них розповідає NV.

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Зменште яскравість екрана і скоротіть час його активності

Сучасні смартфони вирізняються великими дисплеями — навіть найпростіші моделі можуть мати понад шість дюймів діагоналі. Саме екран найчастіше споживає більшу частину заряду.

Встановіть автоматичне вимкнення дисплея через 30 секунд або 1 хвилину після останньої дії. Тоді екран не залишатиметься ввімкненим, коли телефон лежить без діла. Також активуйте автоматичне регулювання яскравості, яке підлаштовуватиметься під умови освітлення. У сонячний день підсвітка буде більш інтенсивною, а в приміщенні — зниженою, що допоможе економити батарею.

На багатьох сучасних пристроях можна обирати 60, 90 чи 120 Гц оновлення екрана. Підвищена плавність прокрутки (90/120 Гц) важлива здебільшого для ігор. Якщо ж ви не геймер, 60 Гц цілком вистачить, зате істотно заощадить енергію.

Використовуйте режим енергоощадження

Можливо, під час виконання звичних щоденних завдань максимальна потужність смартфона вам не настільки потрібна. Тож іноді доцільно ввімкнути енергоощадження — особливо коли ви сумніваєтеся, чи вистачить заряду до кінця дня.

Режим енергоощадження є майже на всіх сучасних телефонах, як на Android, так і на iOS. Він знижує яскравість екрана, обмежує фонові процеси та трохи "урізає" продуктивність. Наприклад, певні додатки не оновлюватимуться в реальному часі, а сповіщення приходитимуть із затримкою або після відкриття застосунку. Зате ви отримаєте більше годин роботи без під'єднання до зарядного пристрою.

Контролюйте фонові додатки

Застосунки, які "висять" у пам’яті смартфона, можуть витрачати заряд навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся безпосередньо.

На Android можна в налаштуваннях обмежити роботу більшості програм у фоновому режимі, щоб вони не синхронізували дані безперервно.

На iOS також варто звернути увагу на функцію заборони фонових оновлень. Вимкніть її принаймні для тих сервісів, без постійних сповіщень яких ви зможете обійтися.

Вимикайте непотрібні з'єднання — Wi-Fi, Bluetooth та геолокацію

Деякі бездротові технології та модулі суттєво впливають на заряд батареї:

Bluetooth — тримайте його ввімкненим лише тоді, коли користуєтеся фітнес-трекером, смартгодинником або навушниками.

Wi-Fi — якщо виходите з дому й не плануєте під'єднуватися до бездротової мережі в громадських місцях, краще вимкніть Wi-Fi.

GPS — постійна геолокація потрібна далеко не всім, тож варто вмикати її тільки для додатків, які в ній дійсно мають потребу (наприклад, карти або доставка).

Скоротіть кількість сповіщень

Безліч ігор, торговельних платформ чи закладів автоматично надсилають повідомлення "про все на світі". Кожен сигнал, вібрація або миготіння екрана ускладнюють життя вашій батареї.

Перейдіть у розділ налаштувань повідомлень і вимкніть усе зайве — отримуйте лише найважливіші сповіщення від месенджерів чи пошти, а решті програм забороніть турбувати вас без потреби.

Нагадаємо, більшість користувачів вважають, що перепади напруги є найбільшою загрозою під час заряджання смартфона. Проте існує набагато більше факторів, які можуть негативно вплинути на батарею пристрою та його працездатність в цілому.

Також ми писали, що заряджання смартфона до 100% може негативно вплинути на акумулятор і скоротити термін його служби. Щоб уникнути передчасного зносу батареї, необхідно дотримуватися певних правил.