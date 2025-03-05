Как продлить заряд батареи смартфона — 5 настроек, о которых вы не задумывались

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Активные владельцы смартфонов постоянно испытывают потребность в розетке или заряженном повербанке. Однако существует несколько хитростей с настройками, которые позволят вашему устройству держать заряд хотя бы на несколько часов дольше. Чудес, конечно, ждать не стоит — моделей, работающих неделями без подключения к сети, до сих пор не придумали. Но, если применить несколько простых советов, заряд аккумулятора будет расходоваться медленнее.

О них рассказывает NV.

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Уменьшите яркость экрана и сократите время его активности

Современные смартфоны отличаются большими дисплеями — даже самые простые модели могут иметь более шести дюймов диагонали. Именно экран чаще всего потребляет большую часть заряда.

Установите автоматическое выключение дисплея через 30 секунд или 1 минуту после последнего действия. Тогда экран не будет оставаться включенным, когда телефон лежит без дела. Также активируйте автоматическую регулировку яркости, которая будет подстраиваться под условия освещения. В солнечный день подсветка будет более интенсивной, а в помещении — пониженной, что поможет экономить батарею.

На многих современных устройствах можно выбирать 60, 90 или 120 Гц обновления экрана. Повышенная плавность прокрутки (90/120 Гц) важна в основном для игр. Если вы не геймер, 60 Гц вполне хватит, зато существенно сэкономит энергию.

Используйте режим энергосбережения

Возможно, при выполнении привычных ежедневных задач максимальная мощность смартфона вам не столь нужна. Поэтому иногда целесообразно включить энергосбережение — особенно когда вы сомневаетесь, хватит ли заряда до конца дня.

Режим энергосбережения есть почти на всех современных телефонах, как на Android, так и на iOS. Он снижает яркость экрана, ограничивает фоновые процессы и немного "урезает" производительность. Например, определенные приложения не будут обновляться в реальном времени, а уведомления будут приходить с задержкой или после открытия приложения. Зато вы получите больше часов работы без подключения к зарядному устройству.

Контролируйте фоновые приложения

Приложения, которые "висят" в памяти смартфона, могут расходовать заряд даже тогда, когда вы ими не пользуетесь напрямую.

На Android можно в настройках ограничить работу большинства программ в фоновом режиме, чтобы они не синхронизировали данные непрерывно.

На iOS также стоит обратить внимание на функцию запрета фоновых обновлений. Отключите ее по крайней мере для тех сервисов, без постоянных оповещений которых вы сможете обойтись.

Отключайте ненужные соединения — Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию

Некоторые беспроводные технологии и модули существенно влияют на заряд батареи:

Bluetooth — держите его включенным только тогда, когда пользуетесь фитнес-трекером, смарт-часами или наушниками.

Wi-Fi — если выходите из дома и не планируете подключаться к беспроводной сети в общественных местах, лучше отключите Wi-Fi.

GPS — постоянная геолокация нужна далеко не всем, так что стоит включать ее только для приложений, которые в ней действительно нуждаются (например, карты или доставка).

Сократите количество уведомлений

Множество игр, торговых платформ или заведений автоматически присылают уведомления "обо всем на свете". Каждый сигнал, вибрация или мигание экрана усложняют жизнь вашей батареи.

Перейдите в раздел настроек сообщений и отключите все лишнее — получайте только важнейшие уведомления от мессенджеров или почты, а остальным программам запретите беспокоить вас без надобности.

Напомним, большинство пользователей считают, что перепады напряжения являются самой большой угрозой во время зарядки смартфона. Однако существует гораздо больше факторов, которые могут негативно повлиять на батарею устройства и его работоспособность в целом.

Также мы писали, что зарядка смартфона до 100% может негативно повлиять на аккумулятор и сократить срок его службы. Чтобы избежать преждевременного износа батареи, необходимо придерживаться определенных правил.