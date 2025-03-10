Как понять, что пришло время обновить смартфон — эксперты назвали 9 признаков

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Сегодня производители техники предлагают множество новых смартфонов каждый год, от флагманских моделей до бюджетных вариантов. Однако это не означает, что стоит покупать новый телефон каждый год. Впрочем, даже самое надежное устройство имеет свой срок службы.

О том, какие признаки в работе телефона указывают на то, что пора обновиться, рассказывает Android Police.

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Аккумулятор быстро разряжается

Со временем батарея теряет емкость, и простые меры не всегда спасают ситуацию. Если ваш телефон уже несколько лет в эксплуатации и его постоянно нужно заряжать, вероятно, целесообразно рассмотреть новое устройство.

Камера больше не впечатляет

Каждый год производители совершенствуют модули камер. Если для вас важно качество снимков и видео, а текущий смартфон не соответствует вашим требованиям даже после настроек, стоит обратить внимание на модель с лучшими характеристиками.

Устройство не получает обновлений

Многие смартфоны поддерживаются разработчиками только два-три года. Отсутствие актуальных обновлений безопасности создает угрозу утечки данных и снижает общий уровень защищенности. Если производитель больше не выпускает патчи или новые версии ПО, это сигнал перейти на более современный девайс, желательно с длительной поддержкой.

Постоянно заканчивается свободная память

Если приходится без конца удалять фото, видео или приложения, а этого пространства все равно недостаточно, проблема может заключаться в общем объеме памяти телефона. Современные смартфоны обычно предлагают от 128 ГБ, что покрывает потребности большинства пользователей.

Телефон ощутимо "тормозит"

Со временем железо изнашивается, а приложения становятся все более требовательными. Если ваш смартфон долго открывает программы, а перезагрузка или сброс настроек лишь временно решают проблему, пришло время заменить устройство на модель с более мощным процессором.

Серьезные повреждения

Мелкие царапины и потертости не влияют на работу, однако трещины экрана или нарушение герметичности могут вызвать неисправности. Иногда даже, на первый взгляд, незначительный скол экрана может привести к некорректной работе сенсора. Если отремонтировать устройство невыгодно, новый телефон может стать лучшей инвестицией.

Приложения часто "вылетают"

Периодические сбои случаются и на новых устройствах, но если большинство программ нестабильно работают даже после повторной установки, скорее всего, ваш телефон просто не "вытягивает" современные приложения. В таком случае обновление устройства может существенно улучшить опыт пользования.

Отсутствие поддержки 5G

Стандарт 5G предлагает более высокие скорости и меньшую задержку. Если вы активно пользуетесь мобильными данными и хотите максимальной стабильности связи, телефон без поддержки 5G может не соответствовать новым требованиям. В Украине в ближайшее время ожидается активное внедрение сети 5G, поэтому в перспективе стоит рассмотреть устройство, которое поддерживает эту технологию.

Нет функций искусственного интеллекта

ИИ-технологии не являются жизненно необходимыми, но они могут работать "за кулисами" и делать устройство более удобным. Если вас интересуют новые "умные" возможности, а ваш смартфон их не поддерживает, стоит присмотреться к моделям со встроенными ИИ-функциями.

Напомним, активные владельцы смартфонов постоянно испытывают потребность в зарядке своих устройств. Некоторые хитрости с настройками позволят продлить жизнь батареи еще на несколько часов.

Также мы писали, что современные смартфоны давно стали незаменимым гаджетом в жизни каждого. Несмотря на это, телефон может стать источником серьезной опасности в случае перегрева батареи.