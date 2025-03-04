Як перевірити, чи хороший смартфон ви купили — 5 головних критеріїв

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Новий смартфон зазвичай викликає чимало радощів. Але щоб ці приємні емоції не обернулися розчаруванням, варто переконатися, що ви обрали надійну модель.

Про те, як зрозуміти, чи усе в порядку з вашим телефоном, розповідає GSMinfo.

Читайте також:

Перевірка справжності смартфона

Ніхто не хоче опинитися в ситуації, коли виявиться, що телефон "не справжній". Щоб упевнитися у справжності гаджета, зайдіть на офіційний сайт виробника й перевірте серійний номер, ввівши свій IMEI у спеціальне поле.

Чи є в телефона оболонка на Android

Якісний смартфон зазвичай має фірмову надбудову над базовою ОС. Якщо ви бачите чисту версію Android (і це не Google Pixel), критичних проблем може й не бути, проте є ризик, що пристрій рідше отримуватиме оновлення та швидше застаріватиме. Подивитися тип оболонки можна в налаштуваннях — у розділі "Про телефон" зазвичай вказується назва прошивки поряд із версією Android.

Загальна оцінка роботи

Щоб зрозуміти, чи відповідає телефон вашим потребам, зверніть увагу на:

швидкість запуску додатків і роботу інтерфейсу;

обсяг пам’яті для зберігання фото та програм;

яскравість екрана за різної погоди (хмарно чи сонячно);

якість фотографій і відеозаписів;

час автономної роботи.

Якщо всі ці параметри вас влаштовують, ви на правильному шляху.

Діагностика характеристик

Ніхто не знає, що чекає ваш девайс у майбутньому, але якщо смартфон відповідає таким мінімальним вимогам 2025 року, з ним усе гаразд:

рейтинг процесора від 250 тис. балів у AnTuTu;

4-6 ГБ оперативної пам’яті (стандарт не нижче LPDDR4x);

мінімум 64 ГБ внутрішньої пам'яті;

флешнакопичувач за стандартом UFS;

акумулятор від 4300 мАг.

Якщо все збігається, можна рухатися далі.

Підтримка оновлень

Залишився останній, але не менш важливий пункт. Виробники випускають оновлення, які виправляють помилки та додають нові функції. Чим "свіжіша" модель, тим довше вона отримуватиме покращення. Дізнайтеся, скільки часу компанія планує підтримувати конкретну модель вашого смартфона, щоб користуватися нею без турбот.

Нагадаємо, на смартфонах з Android є екран нещодавніх додатків, де вказана доступна кількість оперативної пам'яті. Попри це, не видно, які додатки використовують її найбільше, але це можна перевірити за допомогою сторонніх додатків.

Також ми писали, що хоча телефон може підтримувати заряджання потужністю до 150 Вт, не завжди пристрій накопичує заряд з однаковою швидкістю. Є кілька способів, які допоможуть визначити, яка швидкість заряджання вашого смартфона.