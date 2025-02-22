Як перевірити використання оперативної пам'яті на Android-смартфонах — інструкція

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

На Android є екран нещодавніх додатків, який показує доступну оперативну пам'ять, але немає можливості побачити, які додатки використовують найбільше пам'яті. Якщо ви використовуєте стару версію Android, для перевірки використання пам'яті доведеться скористатися сторонніми додатками. Однак на Android 10 і вище можна переглядати використання пам'яті додатками без необхідності встановлювати сторонні програми.

Про те, як перевірити використання оперативної пам'яті на смартфоні з Android, розповідає TechViral.

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Як перевірити використання пам'яті на Android 10 та новіших версіях

Якщо на вашому телефоні встановлена версія Android 10 або новіша, потрібно виконати кілька простих кроків:

спочатку відкрийте додаток "Налаштування" на вашому пристрої. Ви можете знайти його в меню додатків або на головному екрані;

прокрутіть вниз і натисніть на розділ "Про телефон";

на сторінці "Про телефон" прокрутіть вниз і знайдіть пункт "Номер збірки". Натискайте на нього 6-7 разів поспіль, щоб активувати режим розробника;

тепер поверніться на попередню сторінку і натисніть на "Параметри для розробників";

у розділі "Параметри для розробників" натисніть на пункт "Пам'ять";

на сторінці використання пам'яті прокрутіть вниз і натисніть на опцію "Використання пам'яті за додатками".

Тепер ви зможете побачити всі додатки, які використовують вашу оперативну пам'ять. Ви можете налаштувати часові рамки, щоб побачити використання пам'яті на певний момент часу.

Як перевірити використання пам'яті на смартфонах Samsung

Якщо ви користуєтеся пристроєм Samsung, вам не потрібно активувати режим розробника для перевірки використання пам'яті. У Samsung є вбудована функція, яка автоматично виявляє та завершує додатки й процеси, що споживають забагато пам'яті. Функцію можна знайти, виконавши такі кроки:

спочатку відкрийте додаток "Налаштування" на вашому смартфоні Samsung;

прокрутіть вниз і натисніть на опцію "Батарея та догляд за пристроєм";

на сторінці "Батарея та догляд за пристроєм" натисніть на опцію "Пам'ять";

тепер ви зможете бачити використання пам'яті в реальному часі;

щоб звільнити пам'ять, натисніть кнопку "Очистити зараз".

Як перевірити використання пам'яті на Google Pixel

Кроки для перевірки використання пам'яті на смартфонах Google Pixel трохи відрізняються. На пристроях від Google потрібно:

запустити додаток "Налаштування" на своєму Pixel;

прокрутити вниз і натисніть на "Про телефон";

потім натиснути на "Номер збірки" сім разів, щоб активувати режим розробника;

перейти до Налаштування — Система — Параметри для розробників;

у розділі "Параметри для розробників" натисніть на "Пам'ять".

Тепер ви зможете побачити загальний обсяг оперативної пам'яті на вашому телефоні, який зараз використовується.

Нагадаємо, хоча деякі сучасні смартфони з Android підтримують заряджання з потужністю від 100 Вт, пристрій не завжди використовує зарядні пристрої на повну. Телефон автоматично змінює швидкість заряджання для регулювання температури та збереження здоров'я батареї.

Також ми писали, що у разі втрати вашого смартфона з операційною системою Android існує можливість відстежити його на Google Maps та дізнатися, в кого він зараз знаходиться. Для цього необхідний IMEI-номер, який також можна знайти, використовуючи сервіси Google.