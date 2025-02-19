Як відстежити втрачений Android-смартфон за IMEI — інструкція

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Android пропонує користувачам багато функцій, що робить його вибором мільярдів користувачів мобільних пристроїв. Підключення вашого облікового запису Google дозволяє виконувати багато дій з вашим Android, зокрема відстежувати ваш телефон. Щоб відстежити втрачений Android-телефон, необхідно знати його IMEI номер. Але що робити, якщо у вас немає цього номера?

Про те, як знайти IMEI номер втраченого Android-пристрою, розповідає TechViral.

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Як знайти IMEI номер телефону через "Знайти мій пристрій"

Сервіс Google "Знайти мій пристрій" доступний для всіх смартфонів Android. Як тільки ви підключаєте свій телефон до облікового запису Google, сервіс "Знайти мій пристрій" автоматично зберігає інформацію про ваш телефон.

Навіть якщо на вашому телефоні вимкнено служби визначення місцеперебування, ви можете перевірити підключений телефон та його IP-адресу через сервіс "Знайти мій пристрій" від Google. Для цього необхідно:

відкрити ваш улюблений веббраузер (рекомендується Google Chrome);

коли браузер відкриється, перейти на спеціальну вебсторінку;

переконатися, що ви увійшли в той самий обліковий запис Google, що й на вашому телефоні;

ваш підключений телефон з'явиться зліва;

клацніть на кнопку інформації поруч із моделлю вашого смартфона або на іконку налаштувань у верхньому лівому кутку;

тепер ви побачите інформацію про пристрій. Запишіть IMEI номер.

Таким чином, можна знайти IMEI номер будь-якого вашого Android-пристрою, на якому здійснено авторизацію у вашому Google-акаунті.

Як знайти IMEI свого Android-пристрою через Google-сервіс "Знайти пристрій". Фото: скриншот

Так можна знайти ваш втрачений пристрій та відстежити людину, яка його має.

Нагадаємо, користувачі Android цінують цю операційну систему за її гнучкість, проте навіть вона має певні обмеження. Часто розробники деяких застосунків обмежують доступ до здійснення скриншотів, що може здатися незручністю. На щастя, існують методи, як обійти ці обмеження та зробити знімок екрана.

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