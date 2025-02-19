Как отследить потерянный Android-смартфон по IMEI — инструкция

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Android предлагает пользователям множество функций, что делает его выбором миллиардов пользователей мобильных устройств. Подключение вашей учетной записи Google позволяет выполнять многие действия с вашим Android, в частности отслеживать ваш телефон. Чтобы отследить потерянный Android-телефон, необходимо знать его IMEI номер. Но что делать, если у вас нет этого номера?

О том, как найти IMEI номер потерянного Android-устройства, рассказывает TechViral.

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Как найти IMEI номер телефона через "Найти мое устройство"

Сервис Google "Найти мое устройство" доступен для всех смартфонов Android. Как только вы подключаете свой телефон к учетной записи Google, сервис "Найти мое устройство" автоматически сохраняет информацию о вашем телефоне.

Даже если на вашем телефоне отключены службы определения местонахождения, вы можете проверить подключенный телефон и его IP-адрес через сервис "Найти мое устройство" от Google. Для этого необходимо:

открыть ваш любимый веб-браузер (рекомендуется Google Chrome);

когда браузер откроется, перейти на специальную веб-страницу;

убедиться, что вы вошли в ту же учетную запись Google, что и на вашем телефоне;

ваш подключенный телефон появится слева;

щелкните на кнопку информации рядом с моделью вашего смартфона или на иконку настроек в верхнем левом углу;

теперь вы увидите информацию об устройстве. Запишите номер IMEI.

Таким образом, можно найти IMEI номер любого вашего Android-устройства, на котором осуществлена авторизация в вашем Google-аккаунте.

Как найти IMEI своего Android-устройства через Google-сервис "Найти устройство". Фото: скриншот

Так можно найти ваше потерянное устройство и отследить человека, который его имеет.

Напомним, пользователи Android ценят эту операционную систему за ее гибкость, однако даже она имеет определенные ограничения. Часто разработчики некоторых приложений ограничивают доступ к осуществлению скриншотов, что может показаться неудобством. К счастью, существуют методы, как обойти эти ограничения и сделать снимок экрана.

Также мы писали, что Android-устройства можно значительно ускорить даже без загрузки дополнительных программ. В системных настройках есть скрытые параметры, которые могут повысить производительность смартфона.