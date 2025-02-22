Как проверить использование оперативной памяти на Android-смартфонах — инструкция

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

На Android есть экран недавних приложений, который показывает доступную оперативную память, но нет возможности увидеть, какие приложения используют больше всего памяти. Если вы используете старую версию Android, вам придется использовать сторонние приложения для проверки использования памяти. Однако на Android 10 и выше можно просматривать использование памяти приложениями без необходимости устанавливать сторонние приложения.

О том, как проверить использование оперативной памяти на смартфоне с Android, рассказывает TechViral.

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Как проверить использование памяти на Android 10 и более новых версиях

Если на вашем телефоне установлена версия Android 10 или более новая, нужно выполнить несколько простых шагов:

сначала откройте приложение "Настройки" на вашем устройстве. Вы можете найти его в меню приложений или на главном экране;

прокрутите вниз и нажмите на раздел "О телефоне";

на странице "О телефоне" прокрутите вниз и найдите пункт "Номер сборки". Нажимайте на него 6-7 раз подряд, чтобы активировать режим разработчика;

теперь вернитесь на предыдущую страницу и нажмите на "Параметры для разработчиков";

в разделе "Параметры для разработчиков" нажмите на пункт "Память";

на странице использования памяти прокрутите вниз и нажмите на опцию "Использование памяти по приложениям".

Теперь вы сможете увидеть все приложения, которые используют вашу оперативную память. Вы можете настроить временные рамки, чтобы увидеть использование памяти на определенный момент времени.

Как проверить использование памяти на смартфонах Samsung

Если вы используете устройство Samsung, вам не нужно активировать режим разработчика для проверки использования памяти. У Samsung есть встроенная функция, которая автоматически обнаруживает и завершает приложения и процессы, потребляющие слишком много памяти. Функцию можно найти, выполнив следующие шаги:

сначала откройте приложение "Настройки" на вашем смартфоне Samsung;

прокрутите вниз и нажмите на опцию "Батарея и уход за устройством";

на странице "Батарея и уход за устройством" нажмите на опцию "Память";

теперь вы сможете видеть использование памяти в реальном времени;

для очистки памяти, нажмите кнопку "Очистить сейчас".

Как проверить использование памяти на Google Pixel

Шаги для проверки использования памяти на смартфонах Google Pixel немного отличаются. На устройствах от Google нужно:

запустить приложение "Настройки" на своем Pixel;

прокрутить вниз и нажмите на "О телефоне";

затем нажать на "Номер сборки" семь раз, чтобы активировать режим разработчика;

перейти в Настройки — Система — Параметры для разработчиков;

в разделе "Параметры для разработчиков" нажмите на "Память".

Теперь вы сможете увидеть общий объем оперативной памяти на вашем телефоне, который сейчас используется.

Напомним, хотя некоторые современные смартфоны с Android поддерживают зарядку с мощностью от 100 Вт, устройство не всегда использует зарядные устройства на полную мощность. Телефон автоматически изменяет скорость зарядки для регулирования температуры и сохранения здоровья батареи.

Также мы писали, что в случае потери вашего смартфона с операционной системой Android существует возможность отследить его на Google Maps и узнать, у кого он сейчас находится. Для этого необходим IMEI-номер, который также можно найти, используя сервисы Google.