Как проверить, хороший ли смартфон вы купили — 5 главных критериев

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Новый смартфон обычно вызывает немало радости. Но чтобы эти приятные эмоции не обернулись разочарованием, стоит убедиться, что вы выбрали надежную модель.

О том, как понять, все ли в порядке с вашим телефоном, рассказывает GSMinfo.

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Проверка подлинности смартфона

Никто не хочет оказаться в ситуации, когда окажется, что телефон "не настоящий". Чтобы удостовериться в подлинности гаджета, зайдите на официальный сайт производителя и проверьте серийный номер, введя свой IMEI в специальное поле.

Есть ли у телефона оболочка на Android

Качественный смартфон обычно имеет фирменную надстройку над базовой ОС. Если вы видите чистую версию Android (и это не Google Pixel), критических проблем может и не быть, однако есть риск, что устройство будет реже получать обновления и быстрее устаревать. Посмотреть тип оболочки можно в настройках — в разделе "О телефоне" обычно указывается название прошивки рядом с версией Android.

Общая оценка работы

Чтобы понять, соответствует ли телефон вашим потребностям, обратите внимание на:

скорость запуска приложений и работу интерфейса;

объем памяти для хранения фото и программ;

яркость экрана при разной погоде (облачно или солнечно);

качество фотографий и видеозаписей;

время автономной работы.

Если все эти параметры вас устраивают, вы на правильном пути.

Диагностика характеристик

Никто не знает, что ждет ваш девайс в будущем, но если смартфон соответствует таким минимальным требованиям 2025 года, с ним все в порядке:

рейтинг процессора от 250 тыс. баллов в AnTuTu;

4-6 ГБ оперативной памяти (стандарт не ниже LPDDR4x);

минимум 64 ГБ внутренней памяти;

флеш-накопитель по стандарту UFS;

аккумулятор от 4300 мАч.

Если все совпадает, то можно двигаться дальше.

Поддержка обновлений

Остался последний, но не менее важный пункт. Производители выпускают обновления, которые исправляют ошибки и добавляют новые функции. Чем "свежее" модель, тем дольше она будет получать улучшения. Узнайте, сколько времени компания планирует поддерживать конкретную модель вашего смартфона, чтобы пользоваться ею без забот.

Напомним, на смартфонах с Android есть экран недавних приложений, где указано доступное количество оперативной памяти. Несмотря на это, не видно, какие приложения используют ее больше всего, но это можно проверить с помощью сторонних приложений.

Также мы писали, что хотя телефон может поддерживать зарядку мощностью до 150 Вт, не всегда устройство накапливает заряд с одинаковой скоростью. Есть несколько способов, которые помогут определить, какая скорость зарядки вашего смартфона.