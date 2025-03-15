Іконка літака від всіх проблем — для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні

Увімкнений "Режим польоту" на екрані смартфона. Фото: Unsplash

На кожному смартфоні є "Режим польоту", який вимикає абсолютно всі бездротові з'єднання — мобільний зв'язок, GPS, Bluetooth та Wi-Fi. Виходячи з назви, вмикати його потрібно зазвичай в літаку, щоб не перешкоджати роботі навігаційних систем. Проте цей режим знайшов своє застосування й у повсякденному житті.

Про це пише ТСН.

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Як можна використовувати "Режим польоту", окрім як в літаках

Перш за все, при вмиканні цього режиму значно економиться заряд батареї. Мережеві функції вимикаються, внаслідок чого енергоспоживання падає до мінімуму. Якщо вам критично необхідно, щоб телефон не розрядився, а поруч немає зарядного пристрою, "Режим польоту" стане в пригоді.

Окрім цього, увімкнення та вимкнення режиму дозволяє телефону швидше відновити зв'язок. Якщо у вас зник доступ до мережі, можна не перезавантажувати пристрій, а спочатку спробувати активувати цей режим.

Однією з головних переваг є пришвидшення процесу заряджання телефону. Коли ви вимикаєте всі бездротові з'єднання, пристрій заряджатиметься значно швидше, що особливо актуально, коли необхідно підготувати свій смартфон до використання якомога швидше.

Також "Режим польоту" додатково надає захист від деяких зовнішніх подразників, таких як незліченні повідомлення, коли ви перебуваєте на важливих переговорах або просто хочете відпочити від постійного потоку інформації.

Нагадаємо, користувачам Android-смартфонів доступні майже всі програми та ігри в Google Play. Проте іноді трапляються випадки, коли деякі з них можуть мати регіональні обмеження та бути недоступними для завантаження у вашій країні. Такі обмеження можна обійти, виконавши кілька простих кроків.

Також ми писали, що більшість активних користувачів смартфонів постійно відчувають потребу у розетці, щоб поповнити заряд батареї свого пристрою. Використавши деякі налаштування на вашому телефоні, можна змусити акумулятор втрачати заряд повільніше.