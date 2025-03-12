Як встановити додаток на Android, якщо він недоступний у країні — простий спосіб

Логотип Google Play на екрані смартфона. Фото: IMAGO/Zoonar

Користувачі можуть завантажити майже всі популярні програми та ігри з Google Play Store, проте бувають випадки, коли програми, які ви хочете встановити, недоступні у вашій країні. Існує обхідний шлях, який дозволяє завантажувати додатки для Android за допомогою простих кроків.

Про це пише TechViral.

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Як завантажити додаток на Android, який недоступний у вашій країні

Для цього потрібно використовувати будь-який додаток VPN для Android, щоб змінити IP-адресу вашого пристрою. Припустимо, ви хочете завантажити гру PUBG Mobile, яка недоступна у вашій країні, але доступна у США.

Необхідно під'єднатися до VPN-сервера США, а потім встановити додаток з Google Play Store. Для цього:

спочатку відкрийте програму VPN на своєму смартфоні;

потім під'єднайтеся до VPN-сервера тієї країни, де доступний додаток/гра;

Під'єднання до VPN-сервера необхідної країни. Фото: TechViral

після цього натисніть іконку Google Play Store на головному екрані й виберіть "Інформація про програму";

на екрані "Інформація про програму" в Google Play Маркеті натисніть опцію "Примусово зупинити". Це призведе до примусової зупинки програми;

після цього натисніть кнопку "Використання сховища" на тому ж екрані.

у розділі "Використання сховища" торкніться "Очистити кеш";

тепер відкрийте Google Play Store (переконайтеся, що ви підключені до VPN). Далі знайдіть програму або гру, яку ви хочете встановити;

Google Play Store дозволить вам завантажити та встановити програму. Натисніть кнопку "Встановити", щоб встановити додаток на свій пристрій.

Якщо додаток не з'являється, вам також потрібно очистити дані в Google Play Маркеті. Потім створіть новий обліковий запис Google з американською IP-адресою (через VPN) і додайте його на свій пристрій Android. Після додавання увійдіть за допомогою нового акаунта Google і знайдіть додаток.

Нагадаємо, на Android можна подивитися екран нещодавніх додатків, де вказано зайнятий ними обсяг оперативної пам'яті. Проте за замовчуванням подивитися окремо, скільки який додаток споживає пам'яті, не можна.

Також ми писали, що Android пропонує користувачам багато можливостей та функцій, які змушують їх вибирати саме цю операційну систему. Підключення акаунта Google до свого мобільного пристрою допоможе відстежити його у разі втрати.