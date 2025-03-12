Как установить приложение на Android, если оно недоступно в стране — простой способ

Логотип Google Play на экране смартфона. Фото: IMAGO/Zoonar

Пользователи могут загрузить почти все популярные приложения и игры из Google Play Store, однако бывают случаи, когда приложения, которые вы хотите установить, недоступны в вашей стране. Существует обходной путь, который позволяет загружать приложения для Android с помощью простых шагов.

Об этом пишет TechViral.

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Как загрузить приложение на Android, которое недоступно в вашей стране

Для этого вам нужно использовать любое приложение VPN для Android, чтобы изменить IP-адрес вашего устройства. Допустим, вы хотите загрузить игру PUBG Mobile, которая недоступна в вашей стране, но доступна в США.

Вам необходимо подключиться к VPN-серверу США, а затем установить приложение из Google Play Store. Для этого:

сначала откройте приложение VPN на своем смартфоне;

затем подключитесь к VPN-серверу той страны, где доступно приложение/игра;

Подключение к VPN-серверу необходимой страны. Фото: TechViral

после этого нажмите иконку Google Play Store на главном экране и выберите "Информация о приложении";

на экране "Информация о программе" в Google Play Маркете нажмите опцию "Принудительно остановить". Это приведет к принудительной остановке приложения;

после этого нажмите кнопку "Использование хранилища" на том же экране.

в разделе "Использование хранилища" нажмите "Очистить кеш";

теперь откройте Google Play Store (убедитесь, что вы подключены к VPN). Затем найдите приложение или игру, которую вы хотите установить;

Google Play Store позволит вам загрузить и установить приложение. Нажмите кнопку "Установить", чтобы установить приложение на ваше устройство.

Если приложение не появляется, вам также необходимо очистить данные в Google Play Маркет. Затем создайте новую учетную запись Google с американским IP-адресом (через VPN) и добавьте ее на свое устройство Android. После добавления войдите в систему с помощью нового аккаунта Google и найдите приложение.

Напомним, на Android можно посмотреть экран недавних приложений, где указан занятый ими объем оперативной памяти. Однако по умолчанию посмотреть отдельно, сколько какое приложение потребляет памяти, нельзя.

Также мы писали, что Android предлагает пользователям много возможностей и функций, которые заставляют их выбирать именно эту операционную систему. Подключение аккаунта Google к своему мобильному устройству поможет отследить его в случае потери.