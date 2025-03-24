С заготовкой дров лучше не медлить — как сэкономить на топливе в 2025 году

Порубленные дрова на земле. Фото: Pexels

Заготовка дров — это не только о том, как достать топливо, но и о выборе времени для его приобретения. Хотя холодное время года уже позади, опытные хозяева уже готовятся к следующему отопительному сезону. Казалось бы, что это — слишком рано, но такой подход имеет несколько преимуществ.

О том, почему украинцам желательно уже сейчас начать заготавливать дрова к следующему отопительному сезону, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Когда лучшее время для заготовки дров

Дрова можно приобрести в любое время года, но опытные домовладельцы часто делают это еще весной, чтобы получить зимнюю древесину, которая к началу отопительного сезона будет уже сухой. Это обеспечивает:

минимум дыма;

хорошее горение;

высокую теплоотдачу.

Кроме того, для многих украинцев, цена играет решающее значение. Следует понимать, что в межсезонье, весной или в конце зимы цены на топливо значительно снижаются. Поэтому если цель — сэкономить, на потом покупку дров лучше не откладывать.

Покупка топлива в весенне-летний период также позволяет избежать ажиотажа. Вы сможете спокойно выбрать нужную породу древесины и запланировать доставку на удобное время.

На что обратить внимание при заготовке дров

Выбор времени для заготовки дров также зависит и от породы деревьев. Например, дуб нужно сушить не менее двух месяцев, а вот береза и сосна хорошо горят даже свежесрубленными. Ясень и акация имеют естественную влажность 35-40%, что позволяет быстро разжигать огонь без дополнительных средств.

Покупать дрова осенью или зимой имеет смысл, если вы не успели заготовить их заранее. Зимняя древесина легче колется и имеет более низкую влажность, поскольку все жизненные процессы в дереве замедляются в холодное время года. Также следует определиться, какие именно дрова вам нужны:

Метровые дрова — самый дешевый вариант, но для их обработки понадобится время и инструменты. Чурки — небольшие бревна длиной до 50 см. Они легче колются, но могут быть тяжелыми в зависимости от породы дерева. Колотые дрова — это самый удобный вариант, поскольку не надо тратить время на обработку древесины. Вы можете заказать дрова нужного размера, которые сразу можно использовать.

Правильный выбор и своевременная заготовка дров помогут вам не только сэкономить, но и обеспечить комфортное отопление в течение следующего зимнего сезона.

Ранее мы писали, что несмотря на окончание отопительного сезона, многие хозяева имеют значительный остаток дров, который они запасли на зиму. Сейчас они понимают, что не все дрова будут использованы, и возникает вопрос, что с ними делать.

Также мы рассказывали, что с началом весны многие начинают готовить свои участки к посевной. Часто этот процесс включает мероприятия по борьбе с самосевными деревьями, растущими на земле.