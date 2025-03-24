Із заготівлею дров краще не зволікати — як заощадити на паливі у 2025 році

Порубані дрова на землі. Фото: Pexels

Заготівля дров — це не лише про те, як дістати паливо, а й про вибір часу для його придбання. Хоча холодна пора року вже позаду, досвідченні господарі вже готуються до наступного опалювального сезону. Здавалося б, що це занадто рано, але такий підхід має кілька переваг.

Про те, чому українцям бажано вже зараз розпочати заготовляти дрова до наступного опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли найкращий час для заготівлі дров

Дрова можна придбати в будь-який час року, але досвідчені домовласники часто роблять це ще навесні, щоб отримати зимову деревину, яка до початку опалювального сезону буде вже сухою. Це забезпечує:

мінімум диму;

хороше горіння;

високу тепловіддачу.

Окрім того, для багатьох українців, ціна відіграє вирішальне значення. Слід розуміти, що в міжсезоння, навесні або наприкінці зими ціни на паливо значно знижуються. Тому якщо мета — зекономити, на потім купівлю дров краще не відкладати.

Купівля палива в весняно-літній період також дозволяє уникнути ажіотажу. Ви зможете спокійно обрати потрібну породу деревини та запланувати доставку на зручний час.

На що звернути увагу при заготівлі дров

Вибір часу для заготівлі дров також залежить і від породи дерев. Наприклад, дуб потрібно сушити щонайменше два місяці, а ось береза та сосна добре горять навіть свіжозрубаними. Ясен і акація мають природну вологість 35-40%, що дозволяє швидко розпалювати вогонь без додаткових засобів.

Купувати дрова восени чи взимку має сенс, якщо ви не встигли заготовити їх заздалегідь. Зимова деревина легше колеться і має нижчу вологість, оскільки всі життєві процеси в дереві сповільнюються в холодну пору року. Також слід визначитись, які саме дрова вам потрібні:

Метрові дрова — найдешевший варіант, але для їх обробки знадобиться час і інструменти. Чурки — невеликі колоди довжиною до 50 см. Вони легше колються, але можуть бути важкими, залежно від породи дерева. Колоті дрова — це найзручніший варіант, оскільки не треба витрачати час на обробку деревини. Ви можете замовити дрова потрібного розміру, які одразу можна використовувати.

Правильний вибір і своєчасна заготівля дров допоможуть вам не тільки зекономити, а й забезпечити комфортне опалення протягом наступного зимового сезону.

Раніше ми писали, що, попри закінчення опалювального сезону, багато господарів мають значний залишок дров, який вони запасли на зиму. Зараз вони розуміють, що не всі дрова будуть використані, і постає питання, що з ними робити.

Також ми розповідали, що з початком весни багато хто починає готувати свої ділянки до посівної. Часто цей процес включає заходи щодо боротьби із самосійними деревами, що ростуть на землі.