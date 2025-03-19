Самосійний ліс поглинає вашу ділянку — чи можна вирубувати на дрова у 2025

Зрублені гілки лежать на землі. Фото: Pexels

Самосів — це поширене явище в Україні. Всі ми бачили одинокі молоді дерева, які можуть прорости в абсолютно неочікуваному місці. Однак постає питання, чи можуть українці законно вирубувати такі насадження на дрова. Особливо, коли це явище має масовий характер та поширюватись на приватну земельну ділянку людини.

Про те, де українцям дозволено законно вирубувати самосійний ліс у 2025 році, зазначається в 35 статті Закону України "Про охорону земель".

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Що таке самосійний ліс та чи можна його вирубувати

Люди, які використовують дрова у побуті, цікавляться, чи дозволено вирубувати дерева на власній земельній ділянці або на покинутих полях, що заросли лісом, якщо вони за документами належать до земель сільськогосподарського призначення. Тут головне з'ясувати, які самозаліснені землі можна вважати лісами, а коли дозволено чи навіть необхідно вирубати дерева.

Відповідно до закону про збереження самосійних лісів, в обласних і районних адміністраціях створено комісії для ідентифікації таких земель. Місцеві органи влади повинні розглянути це питання та прийняти рішення про визнання ділянки самозалісненою або відхилити його з поважних причин.

Однак, якщо ділянка, що поросла лісом, є приватною власністю, місцева рада не може віднести її до самосійних лісів — це може зробити лише її власник.

Після того, як ділянка офіційно визнана самосійним лісом, вона передається державним або комунальним лісовим господарствам, а на дерева на ній поширюються такі ж правила заготівлі дров, що й на звичайні ліси.

Коли можна рубати самосів без дозволу

Якщо ви є власником земельного паю, на якому ростуть самосійні дерева, ви не лише маєте право, а й зобов'язані їх зрізати. За статтею 35 Закону України "Про охорону земель", власники та користувачі земельних ділянок, в тому числі орендарі, зобов’язані використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням. Також ви повинні захищати землю від:

ерозії;

пожеж;

засмічення;

забруднення;

заростання бур’янами, чагарниками та дрібноліссям.

Це означає, що на землях сільськогосподарського призначення не можна допускати заростання лісом і чагарниками.

Якщо земля знаходиться у приватній власності або на присадибній ділянці, вирубка дерев здійснюється власником або користувачем земельної ділянки без необхідності сплати відновної вартості дерев. Тобто для зрізання дерев у власному саду, на подвір'ї чи на землі, що була виділена як пай і заросла лісом, дозвіл не потрібен.

Якщо дерево росте поза межами вашої приватної ділянки, наприклад, біля паркану, потрібно звертатися до місцевої ради. Комісія розгляне вашу заяву і прийме рішення, щодо можливості його видалення.

Раніше ми писали, що дрова потребують правильного зберігання, інакше вони можуть зіпсуватися або стати небезпечними. Однак не всі мають можливість створити відповідні умови для їх зберігання.

Також ми розповідали, що дерева, хоч і важливі для навколишнього середовища, з часом можуть висихати, що становить ризик для людей та їх майна. Тому постає питання, чи можна використовувати аварійні дерева на дрова.