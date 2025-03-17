Небезпечні дрова — як розпізнати та що робити з таким паливом

Дрова біля дороги. Фото: Pexels

Дрова — це доволі примхливе паливо, яке потребує правильного зберігання. Однак забезпечити необхідні умови, мають можливість не всі, а тому деревина може зіпсуватись або навіть стати небезпечною для людей.

Про те, які дрова можуть нашкодити здоров'ю людини та що робити з таким паливом, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому дрова можуть стати небезпечними для людини

При неправильному зберіганні дрова покриваються пліснявою. Що робити в цьому випадку, чи можна "вилікувати" деревину, або вона вже непридатна для використання — це питання, яке хвилює багатьох українців.

Запліснявілі дрова не рекомендується заносити в будинок і спалювати, оскільки грибковий патоген може поширюватися в повітрі. Спори викликають у людей алергічні реакції:

кашель;

нежить;

роздратування слизової очей.

Особливо небезпечна пліснява для хворих на астму. Саме тому важливо подбати про відсутність плісняви превентивно. Щоб уникнути появи грибка, необхідно одразу правильно складати дрова, забезпечуючи необхідну вентиляцію і захищаючи дров'яну кладку від дощу.

Як убезпечити дрова від плісняви

Запобігти появі плісняви на деревині можна за допомогою сонця і хорошого провітрювання. Що потрібно зробити:

Розмістіть дрова на сонячній та сухій ділянці. Тінь не підходить для їх просушування. Використовуйте підставку, щоб дрова не контактували з вологим ґрунтом. Це можуть бути дерев'яні піддони чи цегла, щоб між землею та нижнім рядом дров залишалося 15-20 см простору. Дрова повинні бути розкладені в один шар, з невеликими проміжками для кращого провітрювання.

Просушування займає 3-5 тижнів, після чого деревина буде готова для використання.

Як позбутись плісняви на дровах

Засохлу плісняву з кори дерева потрібно очистити жорсткою щіткою, надягнувши захисну маску, щоб спори не потрапили в організм. Також можна використати різні підручні засоби, які є практично в кожному домі:

Мильний розчин з кухонною сіллю. Відбілювач або хлор для знищення спор. Нашатирний спирт (1:1 з водою). Сода для обробки уражених ділянок. Оцет: розпилити на деревину, залишити на годину, а потім змити водою.

Ці засоби ефективні, якщо дрова запліснявіли не дуже сильно. Дерево попередньо висушують, очищають від спор і тільки потім обробляють різними розчинами. Засобам потрібно дати час "попрацювати", а потім треба змити їх чистою водою та витерти деревину сухою ганчіркою.

Раніше ми писали, що попри завершення опалювального сезону, деякі господарі ще мають значний запас дров, підготовлених до зими. Тепер вони стикаються з питанням, що робити з цими залишками.

Також ми розповідали, що навесні комунальні служби активно займаються обрізанням дерев. Після таких робіт часто залишаються гілки та частини дерев. Оскільки дрова досі в попиті, постає питання, чи можуть громадяни забирати цю деревину для своїх потреб.