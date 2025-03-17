Опасные дрова — как распознать и что делать с таким топливом

Дрова возле дороги. Фото: Pexels

Дрова — это довольно капризное топливо, которое требует правильного хранения. Однако обеспечить необходимые условия, имеют возможность не все, а потому древесина может испортиться или даже стать опасной для людей.

О том, какие дрова могут навредить здоровью человека и что делать с таким топливом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему дрова могут стать опасными для человека

При неправильном хранении дрова покрываются плесенью. Что делать в этом случае, можно ли "вылечить" древесину, или она уже непригодна для использования — это вопрос, который волнует многих украинцев.

Заплесневелые дрова не рекомендуется заносить в дом и сжигать, поскольку грибковый патоген может распространяться в воздухе. Споры вызывают у людей аллергические реакции:

кашель;

насморк;

раздражение слизистой глаз.

Особенно опасна плесень для больных астмой. Именно поэтому важно позаботиться об отсутствии плесени превентивно. Чтобы избежать появления грибка, необходимо сразу правильно складывать дрова, обеспечивая необходимую вентиляцию и защищая дровяную кладку от дождя.

Как обезопасить дрова от плесени

Предотвратить появление плесени на древесине можно с помощью солнца и хорошего проветривания. Что нужно сделать:

Разместите дрова на солнечном и сухом участке. Тень не подходит для их просушки. Используйте подставку, чтобы дрова не контактировали с влажной почвой. Это могут быть деревянные поддоны или кирпич, чтобы между землей и нижним рядом дров оставалось 15-20 см пространства. Дрова должны быть разложены в один слой, с небольшими промежутками для лучшего проветривания.

Просушка занимает 3-5 недель, после чего древесина будет готова для использования.

Как избавиться от плесени на дровах

Засохшую плесень с коры дерева нужно очистить жесткой щеткой, надев защитную маску, чтобы споры не попали в организм. Также можно использовать различные подручные средства, которые есть практически в каждом доме:

Мыльный раствор с поваренной солью. Отбеливатель или хлор для уничтожения спор. Нашатырный спирт (1:1 с водой). Сода для обработки пораженных участков. Уксус: распылить на древесину, оставить на час, а затем смыть водой.

Эти средства эффективны, если дрова заплесневели не очень сильно. Дерево предварительно высушивают, очищают от спор и только потом обрабатывают различными растворами. Средствам нужно дать время "поработать", а потом надо смыть их чистой водой и вытереть древесину сухой тряпкой.

Ранее мы писали, что несмотря на завершение отопительного сезона, некоторые хозяева еще имеют значительный запас дров, подготовленных к зиме. Теперь они сталкиваются с вопросом, что делать с этими остатками.

Также мы рассказывали, что весной коммунальные службы активно занимаются обрезкой деревьев. После таких работ часто остаются ветки и части деревьев. Поскольку дрова до сих пор в спросе, возникает вопрос, могут ли граждане забирать эту древесину для своих нужд.