Заготівля дров на пустирях — чи штрафують українців у 2025 році

Дрова на пустирі. Фото: Pexels

В Україні питання використання зелених насаджень, навіть на незаселених територіях, регулюється законодавством. Сухостій на пустирях може здатися доступним варіантом заготовити дрова, але навіть якщо територія не доглядається, це не дає права зрізати дерева без дозволу.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова з сухостою на пустирях у 2025 році, зазначається в наказі "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

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Чи можна рубати сухостій на пустирях

Зелені насадження є частиною благоустрою та повинні використовуватися відповідно до їхнього призначення. Згідно з чинними нормами, за збереження таких насаджень на пустирях відповідають місцеві органи влади.

Це означає, що навіть незаселені території мають свого умовного власника, який відповідає за стан рослинності. На територіях, що належать до об'єктів благоустрою, заборонено:

розпалювати вогнища;

вирубувати чи знищувати дерева без дозволу;

пошкоджувати дерева, кущі та інші зелені насадження без дозволу.

Чи можуть оштрафувати за рубку сухостою на пустирях

Порушення цих норм передбачає адміністративну відповідальність згідно зі статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи можуть бути наступними:

від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для фізичних осіб;

від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для посадових осіб або підприємців.

До того ж винна особа зобов'язана відшкодувати завдану шкоду. Розмір компенсації визначається відповідно до постанови КМУ № 559 від 08.04.1999 року. Наприклад, знищення дерева діаметром 18,1–22 см коштує 550 грн, що значно перевищує розмір штрафу.

Для вирубки навіть сухостою на пустирях необхідно отримати дозвіл від місцевих органів влади. Самовільна рубка є порушенням, за яке передбачена відповідальність.

Раніше ми писали, що зелені насадження є важливою частиною нашого природного середовища, як у міських, так і в сільських районах. Проте деякі дерева перебувають в аварійному стані, що створює ризики для людей та майна.

Також ми розповідали, що з початком весни комунальні служби проводять обрізку дерев та видалення небезпечних насаджень у містах і селах. Після таких робіт часто залишаються гілки та зрізані стовбури на узбіччях. Оскільки багато громадян все ще використовують дрова, виникає питання, чи можна забирати цю деревину для особистих потреб.