Небажані паростки — чи можна рубати на дрова самосів на городі у 2025

Дрова на земельній ділянці. Фото: Pexels

Багато мешканців сіл мають у розпорядженні значні земельні ділянки поруч із будинком. Здебільшого ця територія використовується для ведення господарства, зокрема під город. Однак, якщо земля певний час не оброблялась, на ділянці або поблизу неї самостійно проростають дерева. У таких випадках виникає питання, чи можна рубати таку деревину для особистих потреб, наприклад, на дрова.

Про те, чи можуть українці рубати на дрова самосів, який виріс на їх земельній ділянці, зазначається в Земельному кодексі України.

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Чи можна рубати самосів у 2025 році

Згідно із Земельним кодексом України, якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності або є присадибною (тобто з будинком чи господарськими спорудами), власник має право самостійно здійснювати вирубку дерев, зокрема й самосіву.

Законодавство дозволяє це робити без необхідності отримання спеціальних дозволів, за умови, що дерева ростуть безпосередньо на вашій землі. Це також стосується ділянок, які ще не оформлені у приватну власність, але на них вже розташовані будівлі.

Однак, згідно з Законом України "Про благоустрій населених пунктів", якщо дерева виросли на прибудинковій території чи на території громади, для їх видалення потрібно отримати дозвіл місцевої влади. Це правило стосується навіть тих дерев, які були посаджені вами особисто.

Отже, якщо самосів проріс за межами приватної ділянки, на межі городу чи вздовж вулиці, варто звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб отримати офіційний дозвіл на видалення цих дерев.

Чи можна рубати самосів на сільськогосподарських землях

Власники земель, які використовуються для сільськогосподарських потреб, також мають законне право видаляти самосів без необхідності отримання додаткових погоджень. Це пояснюється тим, що такі дії належать до агротехнічних заходів, які передбачають боротьбу з небажаною рослинністю та покращення якості ґрунту.

Таким чином, якщо самосійні дерева з’явилися на вашій приватній ділянці, що використовується під город, ви можете їх спиляти без будь-яких додаткових дозволів. Водночас якщо такі дерева ростуть на прибудинковій території, біля вашого паркану або вздовж вулиці, для їх вирубки необхідно отримати дозвільні документи від місцевої влади.

Раніше ми писали, що зелені насадження важливі для довкілля, але висохлі дерева можуть становити небезпеку для мешканців населених пунктів. Саме тому дехто може задуматися зрубати їх на дрова, але чи це законно це.

Також ми розповідали, що для багатьох українців, особливо у селах, дрова залишаються основним джерелом тепла. Однак самовільна рубка в лісі заборонена. Проте є категорії громадян, яким дозволено заготовляти дрова на законних підставах.