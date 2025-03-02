Заготівля дров без порушення закону — де можна рубати самосів у 2025

Дрова в полі. Фото: Pexels

Дрова залишаються важливим джерелом тепла для українців, особливо у селах та приватних будинках, де багато людей продовжують користуватися пічним опаленням. Тож багато хто замислюється, як заощадити на твердому паливі. Просто піти до лісу і зайнятися рубкою не дозволяється. Однак виявляється, що деякі громадяни можуть самостійно заготовляти дрова цілком законно.

Про те, де українці можуть законно вирубувати дерева на дрова в березні 2025 року, зазначається в Земельному кодексі України.

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Згідно з чинним законодавством, всі ліси України входять до складу лісового фонду та перебувають під охороною держави. Це означає, що вирубка дерев на землях, що належать сільським радам, а також поблизу доріг чи полів заборонена без відповідного дозволу. Для вирубки дерев на таких землях необхідно:

отримати дозвіл від місцевої ради;

якщо ділянка знаходиться поза межами населеного пункту — від райдержадміністрації.

Проте існує виняток для власників земельних паїв. Якщо дерева ростуть на вашій земельній ділянці, яка призначена для сільськогосподарського використання, ви маєте право їх вирубувати без спеціального дозволу.

Важливо зазначити, що власники паїв зобов'язані утримувати свою землю в належному стані, що включає очищення ділянки від дерев. Якщо земля заростає лісом, це може бути розцінено як порушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

Однак варто чітко розуміти, де розпочинається та закінчується ваша ділянка. Іноді трапляються випадки, коли люди випадково або навмисно вирубують дерева на чужих територіях. Тому варто ретельно визначити межі своїх паїв, щоб запобігти конфліктам з власниками суміжних земель.

Після вирубки дров власники земельних паїв повинні утилізувати залишки деревини відповідно до "Правил пожежної безпеки в лісах України". Гілля та чагарники можна спалювати, але лише в періоди, коли це не становить пожежної небезпеки.

Раніше ми писали, що хоча заготовляти дрова — звичне заняття для багатьох українців, інколи частина палива залишається на наступний сезон. Щоб воно не втратило свої якості, потрібно забезпечити правильне зберігання.

Також ми розповідали, що дрова можна купити або заготовити самостійно, але останній варіант має обмеження. За незаконну рубку дерев у країні передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Зрубувати дерева без дозволу можна лише на власних земельних ділянках.