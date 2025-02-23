Дрова після опалювального сезону — що робити з залишками

Дрова на снігу. Фото: Pexels

Багато українців, які проживають в приватному секторі та селах, використовують дрова для обігріву своїх будинків взимку. Заготівля деревини звична справа для таких людей, але інколи вони не використовують все тверде паливо за один опалювальний сезон. А тому варто подбати про правильне зберігання дров, щоб вони не втратили свої властивості до наступної зими.

Про те, що робити з дровами, які залишаться після цього опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що робити з дровами після опалювального сезону

Дрова слід зберігати у сухому, добре провітрюваному місці. Ідеально, якщо вони знаходяться під накриттям або навісом. За відсутності спеціального приміщення можна накрити їх плівкою, залишаючи боки відкритими для циркуляції повітря. Також подбайте про такі речі:

Захистіть від опадів, але не порушуйте вентиляцію: дрова можна накрити шифером, поліетиленом або навіть корою дерев, але варто залишити боки відкритими, щоб вони не пріли. Важливо розташовувати їх на сонячній стороні — це допоможе зберегти сухість матеріалу. Використовуйте піддони або платформи: щоб уникнути контакту з вологим ґрунтом і появи плісняви, складуйте дрова на піддони або спеціальні дерев’яні платформи. Це також забезпечить додаткову вентиляцію. Дотримуйтеся правильної укладки: розташовуйте поліна так, щоб між ними залишалися проміжки для вільної циркуляції повітря. Це запобігатиме утворенню грибка та сприятиме швидшому висиханню деревини.

Також не варто забувати про безпеку. Не складуйте дрова поблизу будинку, господарських споруд чи джерел відкритого вогню, щоб уникнути можливих пожеж. Дотримуючись цих простих правил, ви збережете свої запаси дров у відмінному стані й будете готові до наступного опалювального сезону без зайвих витрат.

Раніше ми писали, що багато українських населених пунктів розташовані поблизу лісових масивів та лісосмуг. Оскільки їх часто ніхто не прибирає, місцеві жителі часто використовують залишки деревини та сухостій як паливо для опалення своїх будинків. Проте постає питання, чи не порушують вони закон своїми діями.

Також ми розповідали, що чимало українців досі обігрівають свої оселі за допомогою дров. Їх можна як купити, так і заготовити самостійно. В Україні за незаконну вирубку дерев передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.