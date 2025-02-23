Дрова после отопительного сезона — что делать с остатками

Дрова на снегу. Фото: Pexels

Многие украинцы, проживающие в частном секторе и селах, используют дрова для обогрева своих домов зимой. Заготовка древесины привычное дело для таких людей, но иногда они не используют все твердое топливо за один отопительный сезон. Поэтому стоит позаботиться о правильном хранении дров, чтобы они не потеряли свои свойства до следующей зимы.

О том, что делать с дровами, которые останутся после этого отопительного сезона, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что делать с дровами после отопительного сезона

Дрова следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте. Идеально, если они находятся под накрытием или навесом. При отсутствии специального помещения можно накрыть их пленкой, оставляя стороны открытыми для циркуляции воздуха. Также позаботьтесь о следующих вещах:

Защитите от осадков, но не нарушайте вентиляцию: дрова можно накрыть шифером, полиэтиленом или даже корой деревьев, но стоит оставить бока открытыми, чтобы они не прели. Важно располагать их на солнечной стороне — это поможет сохранить сухость материала. Используйте поддоны или платформы: чтобы избежать контакта с влажной почвой и появления плесени, складируйте дрова на поддоны или специальные деревянные платформы. Это также обеспечит дополнительную вентиляцию. Придерживайтесь правильной укладки: располагайте поленья так, чтобы между ними оставались промежутки для свободной циркуляции воздуха. Это предотвратит образование грибка и будет способствовать более быстрому высыханию древесины.

Также не стоит забывать о безопасности. Не складируйте дрова вблизи дома, хозяйственных построек или источников открытого огня, чтобы избежать возможных пожаров. Придерживаясь этих простых правил, вы сохраните свои запасы дров в отличном состоянии и будете готовы к следующему отопительному сезону без лишних затрат.

Ранее мы писали, что многие украинские населенные пункты расположены вблизи лесных массивов и лесополос. Поскольку их часто никто не убирает, местные жители часто используют остатки древесины и сухостой в качестве топлива для отопления своих домов. Однако возникает вопрос, не нарушают ли они закон своими действиями.

Также мы рассказывали, что многие украинцы до сих пор обогревают свои дома с помощью дров. Их можно как купить, так и заготовить самостоятельно. В Украине за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.