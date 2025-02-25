Заготівля дров весною — 8 типових помилок, про які не всі знають

Дрова на подвір'ї. Фото: Pexels

Хоча зима добігає кінця, дрова залишатимуться важливим ресурсом для багатьох українців. Весна — це популярний період для заготівлі цього палива, адже після опалювального сезону ціни на нього зазвичай падають. Однак багато господарів, які використовують дрова, допускають типові помилки, що суттєво впливає на їх теплотворну здатність та термін придатності.

Про те, яких помилок варто уникати українцям, які опалюють свої оселі дровами, пояснили фахівці сайту Better Homes & Gardens.

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Неправильний підхід до зберігання дров може призвести до небажаних наслідків, таких як пожежі, шкідники чи погіршена якість горіння. Щоб уникнути цих проблем українцям важливо уникати таких помилок:

Не накриті дрова

Одна з головних вимог до правильного зберігання дров — це їхня сухість. Оскільки часто їх зберігають на вулиці — не можна залишати їх без покриття. Для збереження сухості дрова повинні бути захищені від дощу та снігу, наприклад, під брезентом чи в закритому приміщенні.

Вологі дрова горять гірше, виділяють більше диму і погано обігрівають. До того ж вологе дерево може стати домівкою для шкідників, які потраплять до вашого дому разом із дровами.

Зберігання без підставки

Якщо дрова лежать на землі, вони поглинають вологу, що може призвести до плісняви та гниття. Краще зберігати дрова на бетонній поверхні чи підняти їх на піддонах або дерев’яних балках.

Зберігання біля будинку

Зберігати дрова поруч із будинком здається зручним, але це може призвести до небажаних наслідків. Деревина привертає шкідників, таких як терміти, які можуть переміщатися до вашого дому і завдати шкоди конструкціям. Крім того, існує небезпека пожежі, якщо дрова розташовані занадто близько до будинку.

Не складати дрова взагалі

Немає сенсу залишати дрова у великій купі, оскільки це призведе до їхнього намокання та пліснявіння. Найкраще скласти їх горизонтальними рядами, де кожен наступний ряд укладається у протилежному напрямку.

Використовувати тільки нову деревину

Якщо ви завжди обираєте тільки нові дрова, а старі залишаєте, це може призвести до появи жуків і інших шкідників. Щоб уникнути цього, використовуйте старі дрова першими.

Занадто щільне укладання

Техніка укладання також має значення. Коли дрова укладені занадто щільно, повітря не циркулює належним чином, що може спричинити їхнє намокання і псування. Між шматками повинні бути невеликі проміжки для вентиляції.

Висота укладання

Небажано укладати дрова вище 120–150 см. Вища стопка може стати нестабільною, що небезпечно, а також ускладнить доступ до дров.

Використання пестицидів

І хоч шкідники — це серйозна проблема, обробка дров пестицидами може бути небезпечною. Спалювання таких дров може виділяти токсичні пари, шкідливі для здоров’я. Крім того, пестициди не завжди ефективні проти всіх шкідників, які ховаються всередині деревини.

Раніше ми писали, що чимало населених пунктів в Україні розташовані поблизу лісових масивів і зелених зон. Через брак догляду в таких місцях часто накопичується сухостій і дерева, повалені негодою. Оскільки їх ніхто не прибирає, місцеві жителі нерідко використовують ці стовбури як дрова для опалення.

Також ми розповідали, що багато українців обігрівають оселі дровами в холодну пору року. Заготівля палива є для них звичною справою, однак не завжди весь запас використовується за один опалювальний сезон. Тому важливо правильно зберігати деревину, щоб вона зберегла свої властивості до наступної зими.