Заготовка дров весной — 8 типичных ошибок, о которых не все знают

Дрова во дворе. Фото: Pexels

Хотя зима подходит к концу, дрова будут оставаться важным ресурсом для многих украинцев. Весна — это популярный период для заготовки этого топлива, ведь после отопительного сезона цены на него обычно падают. Однако многие хозяева, которые используют дрова, допускают типичные ошибки, что существенно влияет на их теплотворную способность и срок годности.

О том, каких ошибок следует избегать украинцам, которые отапливают свои дома дровами, объяснили специалисты сайта Better Homes & Gardens.

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Неправильный подход к хранению дров может привести к нежелательным последствиям, таким как пожары, вредители или ухудшенное качество горения. Чтобы избежать этих проблем украинцам важно избегать таких ошибок:

Не накрытые дрова

Одно из главных требований к правильному хранению дров — это их сухость. Поскольку часто их хранят на улице — нельзя оставлять их без накрытия. Для сохранения сухости дрова должны быть защищены от дождя и снега, например, под брезентом или в закрытом помещении.

Влажные дрова горят хуже, выделяют больше дыма и плохо обогревают. К тому же влажное дерево может стать домом для вредителей, которые попадут в ваш дом вместе с дровами.

Хранение без подставки

Если дрова лежат на земле, они поглощают влагу, что может привести к плесени и гниению. Лучше хранить дрова на бетонной поверхности или поднять их на поддонах или деревянных балках.

Хранение возле дома

Хранить дрова рядом с домом кажется удобным, но это может привести к нежелательным последствиям. Древесина привлекает вредителей, таких как термиты, которые могут перемещаться к вашему дому и нанести вред конструкциям. Кроме того, существует опасность пожара, если дрова расположены слишком близко к дому.

Не складывать дрова вообще

Нет смысла оставлять дрова в большой куче, поскольку это приведет к их намоканию и плесневению. Лучше всего сложить их горизонтальными рядами, где каждый следующий ряд укладывается в противоположном направлении.

Использовать только новую древесину

Если вы всегда выбираете только новые дрова, а старые оставляете, это может привести к появлению жуков и других вредителей. Чтобы избежать этого, используйте старые дрова первыми.

Слишком плотная укладка

Техника укладки также имеет значение. Когда дрова уложены слишком плотно, воздух не циркулирует должным образом, что может привести к их намоканию и порче. Между кусками должны быть небольшие промежутки для вентиляции.

Высота укладки

Нежелательно укладывать дрова выше 120-150 см. Более высокая стопка может стать нестабильной, что опасно, а также затруднит доступ к дровам.

Использование пестицидов

И хотя вредители — это серьезная проблема, обработка дров пестицидами может быть опасной. Сжигание таких дров может выделять токсичные пары, вредные для здоровья. Кроме того, пестициды не всегда эффективны против всех вредителей, которые прячутся внутри древесины.

Ранее мы писали, что немало населенных пунктов в Украине расположены вблизи лесных массивов и зеленых зон. Из-за недостатка ухода в таких местах часто скапливается сухостой и деревья, поваленные непогодой. Поскольку их никто не убирает, местные жители нередко используют эти стволы в качестве дров для отопления.

Также мы рассказывали, что многие украинцы обогревают дома дровами в холодное время года. Заготовка топлива является для них привычным делом, однако не всегда весь запас используется за один отопительный сезон. Поэтому важно правильно хранить древесину, чтобы она сохранила свои свойства до следующей зимы.