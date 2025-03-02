Заготовка дров без нарушения закона — где можно рубить самосев в 2025 году

Дрова в поле. Фото: Pexels

Дрова остаются важным источником тепла для украинцев, особенно в селах и частных домах, где многие люди продолжают пользоваться печным отоплением. Поэтому многие задумываются, как сэкономить на твердом топливе. Просто пойти в лес и заняться рубкой не разрешается. Однако оказывается, что некоторые граждане могут самостоятельно заготавливать дрова вполне законно.

О том, где украинцы могут законно вырубать деревья на дрова в марте 2025 года, указывается в Земельном кодексе Украины.

Читайте также:

Где украинцы могут рубить самосев на дрова

Согласно действующему законодательству, все леса Украины входят в состав лесного фонда и находятся под охраной государства. Это означает, что вырубка деревьев на землях, принадлежащих сельским советам, а также вблизи дорог или полей запрещена без соответствующего разрешения. Для вырубки деревьев на таких землях необходимо:

получить разрешение от местного совета;

если участок находится за пределами населенного пункта — от райгосадминистрации.

Однако существует исключение для владельцев земельных паев. Если деревья растут на вашем земельном участке, который предназначен для сельскохозяйственного использования, вы имеете право их вырубать без специального разрешения.

Важно отметить, что владельцы паев обязаны содержать свою землю в надлежащем состоянии, что включает очистку участка от деревьев. Если земля зарастает лесом, это может быть расценено как нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность.

Однако следует четко понимать, где начинается и заканчивается ваш участок. Иногда бывают случаи, когда люди случайно или намеренно вырубают деревья на чужих территориях. Поэтому стоит тщательно определить границы своих паев, чтобы предотвратить конфликты с владельцами смежных земель.

После вырубки дров владельцы земельных паев должны утилизировать остатки древесины в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в лесах Украины". Ветки и кустарники можно сжигать, но только в периоды, когда это не представляет пожарной опасности.

Ранее мы писали, что хотя заготавливать дрова — привычное занятие для многих украинцев, иногда часть топлива остается на следующий сезон. Чтобы оно не потеряло свои качества, нужно обеспечить правильное хранение.

Также мы рассказывали, что дрова можно купить или заготовить самостоятельно, но последний вариант имеет ограничения. За незаконную рубку деревьев в стране предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Срубать деревья без разрешения можно только на собственных земельных участках.