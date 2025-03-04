Сухостій біля паркану — чи можна зрізати на дрова аварійні дерева у 2025

Бензопила лежить на зрізаних деревах. Фото: Pexels

Зелені насадження — важлива частина нашого середовища, як у містах, так і в селах. Однак дерева з часом можуть висихати, що створює загрозу для людей і майна. Можливо, комусь спаде на думку використати такі дерева на дрова, але чи дозволено це робити.

Про те, чи можна самостійно зрізати сухі дерева поблизу власної земельної ділянки у 2025 році, пояснюється в постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

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Якщо дерево росте поза межами вашої ділянки, наприклад, біля паркану, для його видалення потрібно отримати дозвіл від місцевої ради. Для цього треба подати заяву до органів влади, які проведуть обстеження дерева, складуть акт та визначать відновну вартість вирубаного дерева. Без цієї оплати вирубка буде заборонена. Однак є й винятки, коли компенсацыю не вимагають:

при капітальному ремонті;

при ліквідації аварійних дерев;

при вирубці самосійних дерев діаметром до 5 см.

Чи дозволено рубати дерева на дрова в межах своєї ділянки

Видалення зелених насаджень в населених пунктах регулюється постановами уряду України. Якщо дерево росте на вашій землі, загалом для цього не потрібно погоджуватися з органами місцевої влади або оплачувати відновлення насаджень.

Це правило поширюється навіть на не приватизовані земельні ділянки, якщо на них є будівлі. Важливо пам’ятати, що незаконна вирубка дерева без дозволу карається штрафами та компенсацією за шкоду, яка залежить від діаметра пня зрізаного дерева. Тож, якщо у вас є сумніви, варто звернутися до місцевої ради для уточнення необхідності отримання дозволу на видалення дерева.

Раніше ми писали, що чимало українців у селах і приватних будинках опалюють оселі дровами. Однак не все паливо використовується за один сезон, тож важливо правильно його зберігати, щоб зберегти якість дров до наступної зими.

Також ми розповідали, що самостійна заготівля дров — це чудовий спосіб заощадити, але при цьому часто виникає питання законності. В більшості випадків самовільна вирубка заборонена, проте деякі громадяни мають право легально заготовляти деревину самосів.