Заготівля дров у 2025 році — що можна брати з лісу без дозволу

Дрова в лісі. Фото: Pexels

В Україні багато громадян все ще обирають дрова як основне джерело тепла для своїх осель. Проте самостійна заготівля дров має певні обмеження, а за порушення правил можна отримати штраф.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова в лісі для власних потреб у 2025 році, пояснили в Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

Читайте також:

Чи дозволено самостійно заготовляти дрова

Українці можуть обирати між купівлею дров або їх самостійною заготівлею, проте самовільний збір деревини заборонений. Просто прийти до лісу і почати пиляти сухі або повалені дерева не можна — для цього потрібен спеціальний дозвіл. Лісорубний квиток — це документ, який дозволяє:

здійснювати заготівлю деревини на законних підставах;

вести облік сплати за використання лісових ресурсів;

контролювати запаси деревини та строки її заготівлі;

організовувати вивезення деревини та очищення лісових ділянок.

Такий дозвіл зазвичай видається лісогосподарським підприємствам, а не приватним особам. Без нього українці можуть збирати хвою, опале листя, дрібні сухі гілки та кору, що відокремилася природним шляхом.

Чому самовільна заготівля дров в Україні заборонена

Відповідно до статті 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, самовільний вируб дерев поза межами власної земельної ділянки є незаконним та передбачає штраф. Загалом можна виділити дві основні причини заборони:

Захист лісових ресурсів: під виглядом збору сухостою часто вирубують здорові дерева, що шкодить екології. Безпека: лісозаготівля — це небезпечний процес, який вимагає спеціальної підготовки та дотримання правил охорони праці. Адже у разі нещасного випадку важко буде визначити відповідальну сторону.

Таким чином, щоб уникнути штрафів та зберегти ліси, українцям варто дотримуватися встановлених правил заготівлі дров. Без відповідного дозволу українці можуть рубати дерева виключно на власній землі.

Раніше ми писали, що ті, хто запасається дровами заздалегідь, не завжди використовують усе паливо за сезон. Тож важливо правильно його зберігати, аби воно не втратило своїх властивостей до наступної зими.

Також ми розповідали, що для багатьох жителів сіл та приватного сектору дрова залишаються основним способом обігріву взимку. Дехто самостійно заготовляє паливо, проте зручніше купувати у перевірених постачальників. Оптимальний вибір — компанії з досвідом понад п’ять років.