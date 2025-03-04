Сухостой у забора — можно ли срезать на дрова аварийные деревья в 2025 году

Бензопила лежит на срезанных деревьях. Фото: Pexels

Зеленые насаждения — важная часть нашей среды, как в городах, так и в селах. Однако деревья со временем могут высыхать, что создает угрозу для людей и имущества. Возможно, кому-то придет в голову использовать такие деревья на дрова, но разрешено ли это делать.

О том, можно ли самостоятельно срезать сухие деревья вблизи собственного земельного участка в 2025 году, объясняется в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

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Можно ли рубить сухостой возле собственного забора

Если дерево растет за пределами вашего участка, например, возле забора, для его удаления нужно получить разрешение от местного совета. Для этого надо подать заявление в органы власти, которые проведут обследование дерева, составят акт и определят восстановительную стоимость вырубленного дерева. Без этой оплаты вырубка будет запрещена. Однако есть и исключения, когда компенсация не требуется:

при капитальном ремонте;

при ликвидации аварийных деревьев;

при вырубке самосевных деревьев диаметром до 5 см.

Разрешено ли рубить деревья на дрова в пределах своего участка

Удаление зеленых насаждений в населенных пунктах регулируется постановлениями правительства Украины. Если дерево растет на вашей земле, в целом рубку не нужно согласовывать с органами местной власти или оплачивать восстановление насаждений.

Это правило распространяется даже на не приватизированные земельные участки, если на них есть здания. Важно помнить, что незаконная вырубка дерева без разрешения наказывается штрафами и компенсацией за ущерб, которая зависит от диаметра пня срезанного дерева. Поэтому, если у вас есть сомнения, стоит обратиться в местный совет для уточнения необходимости получения разрешения на удаление дерева.

Ранее мы писали, что многие украинцы в селах и частных домах отапливают дома дровами. Однако не все топливо используется за один сезон, поэтому важно правильно его хранить, чтобы сохранить качество дров до следующей зимы.

Также мы рассказывали, что самостоятельная заготовка дров — это прекрасный способ сэкономить, но при этом часто возникает вопрос законности. В большинстве случаев самовольная вырубка запрещена, однако некоторые граждане имеют право легально заготавливать древесину самосев.