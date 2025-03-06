Нежелательные ростки — можно ли рубить на дрова самосев на огороде в 2025 году

Дрова на земельном участке. Фото: Pexels

Многие жители сел располагают значительными земельными участками рядом с домом. В основном эта территория используется для ведения хозяйства, в частности под огород. Однако, если земля определенное время не обрабатывалась, на участке или вблизи него самостоятельно прорастают деревья. В таких случаях возникает вопрос, можно ли рубить такую древесину для личных нужд, например, на дрова.

О том, могут ли украинцы рубить на дрова самосев, который вырос на их земельном участке, отмечается в Земельном кодексе Украины.

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Можно ли рубить самосев в 2025 году

Согласно Земельному кодексу Украины, если земельный участок находится в частной собственности или является приусадебным (то есть с домом или хозяйственными постройками), владелец имеет право самостоятельно осуществлять вырубку деревьев, в том числе и самосева.

Законодательство позволяет это делать без необходимости получения специальных разрешений, при условии, что деревья растут непосредственно на вашей земле. Это также касается участков, которые еще не оформлены в частную собственность, но на них уже расположены здания.

Однако, согласно Закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов", если деревья выросли на придомовой территории или на территории общины, для их удаления нужно получить разрешение местных властей. Это правило касается даже тех деревьев, которые были посажены вами лично.

Итак, если самосев пророс за пределами частного участка, на границе огорода или вдоль улицы, стоит обратиться в органы местного самоуправления, чтобы получить официальное разрешение на удаление этих деревьев.

Можно ли рубить самосев на сельскохозяйственных землях

Владельцы земель, используемых для сельскохозяйственных нужд, также имеют законное право удалять самосев без необходимости получения дополнительных согласований. Это объясняется тем, что такие действия относятся к агротехническим мероприятиям, которые предусматривают борьбу с нежелательной растительностью и улучшение качества почвы.

Таким образом, если самосевные деревья появились на вашем частном участке, используемом под огород, вы можете их спилить без каких-либо дополнительных разрешений. В то же время если такие деревья растут на придомовой территории, возле вашего забора или вдоль улицы, для их вырубки необходимо получить разрешительные документы от местных властей.

Ранее мы писали, что зеленые насаждения важны для окружающей среды, но высохшие деревья могут представлять опасность для жителей населенных пунктов. Именно поэтому некоторые могут задуматься срубить их на дрова, но законно ли это законно это.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев, особенно в селах, дрова остаются основным источником тепла. Однако самовольная рубка в лесу запрещена. Однако есть категории граждан, которым разрешено заготавливать дрова на законных основаниях.