Весняне прибирання у 2025 — чи можна безплатно збирати на дрова гілки з узбіччя

Комунальні служби обрізають дерева. Фото: УНІАН

З приходом весни комунальні служби активно обрізають дерева та видаляють аварійні насадження у містах і селах. Часто після таких робіт на узбіччях залишаються гілки та частини дерев. Оскільки багато громадян все ще користуються дровами, виникає питання, що буде з цією деревиною та чи можуть українці забирати її для власних потреб.

Про те, чи можуть українці збирати гілки залишені комунальними службами у 2025 році, зазначається у Законі України "Про управління відходами".

Читайте також:

Кому належать залишені комунальниками гілки

З жовтня по квітень у містах та селах проводять інспекцію зелених насаджень і здійснюють санітарну обрізку. Якщо дерево є сухостійним або становить загрозу, його можуть видалити. Такі рішення ухвалюються міськими, селищними чи сільськими радами на підставі акту комісійного обстеження, а вартість деревини повинна бути відшкодована.

Закон України "Про управління відходами" визначає, що деревина після обрізки належить до категорії побутових відходів. Право власності на такі відходи можуть мати фізичні та юридичні особи, територіальні громади або держава.

Згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України № 105 від 10.04.2006 року, зрізана деревина має бути офіційно облікована, використана для потреб відповідних організацій або реалізована за ринковими цінами. Отримані кошти спрямовують на фінансування комунальних потреб, а непридатні для використання залишки підлягають утилізації.

Передача права власності на такі відходи можлива лише за договором між місцевою владою та організаціями, що займаються їхньою утилізацією.

Якщо ж дерево росте на приватній території, його власник має право самостійно приймати рішення щодо видалення без сплати компенсації.

Чи можна громадянам самостійно забирати деревину

Чинне законодавство прямо не забороняє самовільний збір обрізаних комунальниками гілок. Згідно зі статтею 8 Конституції України, якщо закон прямо не встановлює заборони на певні дії, вони вважаються дозволеними.

Отже, оскільки немає офіційних обмежень, громадяни можуть забирати залишені після обрізки гілки без правових наслідків. Проте, щоб уникнути можливих питань від правоохоронних органів, все ж бажано узгодити це з місцевою владою.

Раніше ми писали, що багато селян мають великі земельні ділянки біля будинку, які здебільшого використовують для господарства. Якщо землю не обробляти, там можуть самостійно виростати дерева. Виникає питання, чи можна їх рубати для власних потреб, наприклад, на дрова.

Також ми розповідали, що дрова залишаються важливим джерелом тепла, особливо для власників пічного опалення. Проте самовільна вирубка в лісі заборонена. Однак деякі громадяни можуть заготовляти дрова законно.