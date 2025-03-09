Весенняя уборка в 2025 — можно ли бесплатно собирать на дрова ветки с обочины

Коммунальные службы обрезают деревья. Фото: УНИАН

С приходом весны коммунальные службы активно обрезают деревья и удаляют аварийные насаждения в городах и селах. Часто после таких работ на обочинах остаются ветки и части деревьев. Поскольку многие граждане все еще пользуются дровами, возникает вопрос, что будет с этой древесиной и могут ли украинцы забирать ее для собственных нужд.

О том, могут ли украинцы собирать ветки оставленные коммунальными службами в 2025 году, отмечается в Законе Украины "Об управлении отходами".

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Кому принадлежат оставленные коммунальщиками ветки

С октября по апрель в городах и селах проводят инспекцию зеленых насаждений и осуществляют санитарную обрезку. Если дерево является сухостойным или представляет угрозу, его могут удалить. Такие решения принимаются городскими, поселковыми или сельскими советами на основании акта комиссионного обследования, а стоимость древесины должна быть возмещена.

Закон Украины "Об управлении отходами" определяет, что древесина после обрезки относится к категории бытовых отходов. Право собственности на такие отходы могут иметь физические и юридические лица, территориальные общины или государство.

Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Украины № 105 от 10.04.2006 года, срезанная древесина должна быть официально учтена, использована для нужд соответствующих организаций или реализована по рыночным ценам. Полученные средства направляют на финансирование коммунальных нужд, а непригодные для использования остатки подлежат утилизации.

Передача права собственности на такие отходы возможна только по договору между местными властями и организациями, занимающимися их утилизацией.

Если же дерево растет на частной территории, его владелец имеет право самостоятельно принимать решение об удалении без уплаты компенсации.

Можно ли гражданам самостоятельно забирать древесину

Действующее законодательство прямо не запрещает самовольный сбор обрезанных коммунальщиками веток. Согласно статье 8 Конституции Украины, если закон прямо не устанавливает запрета на определенные действия, они считаются разрешенными.

Следовательно, поскольку нет официальных ограничений, граждане могут забирать оставленные после обрезки ветки без правовых последствий. Однако, чтобы избежать возможных вопросов от правоохранительных органов, все же желательно согласовать это с местными властями.

Ранее мы писали, что многие крестьяне имеют большие земельные участки возле дома, которые в основном используют для хозяйства. Если землю не обрабатывать, там могут самостоятельно вырасти деревья. Возникает вопрос, можно ли их рубить для собственных нужд, например, на дрова.

Также мы рассказывали, что дрова остаются важным источником тепла, особенно для владельцев печного отопления. Однако самовольная вырубка в лесу запрещена. Однако некоторые граждане могут заготавливать дрова законно.