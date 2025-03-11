Заготовка дров на пустырях — штрафуют ли украинцев в 2025 году

Дрова на пустыре. Фото: Pexels

В Украине вопрос использования зеленых насаждений, даже на незаселенных территориях, регулируется законодательством. Сухостой на пустырях может показаться доступным вариантом заготовить дрова, но даже если за территорией не ухаживают, это не дает права срезать деревья без разрешения.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова из сухостоя на пустырях в 2025 году, отмечается в приказе "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины".

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Зеленые насаждения являются частью благоустройства и должны использоваться в соответствии с их назначением. Согласно действующим нормам, за сохранение таких насаждений на пустырях отвечают местные органы власти.

Это означает, что даже незаселенные территории имеют своего условного владельца, который отвечает за состояние растительности. На территориях, относящихся к объектам благоустройства, запрещено:

разжигать костры;

вырубать или уничтожать деревья без разрешения;

повреждать деревья, кусты и другие зеленые насаждения без разрешения.

Могут ли оштрафовать за рубку сухостоя на пустырях

Нарушение этих норм предусматривает административную ответственность согласно статье 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы могут быть следующими:

от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — для физических лиц;

от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — для должностных лиц или предпринимателей.

К тому же виновное лицо обязано возместить причиненный ущерб. Размер компенсации определяется в соответствии с постановлением КМУ № 559 от 08.04.1999 года. Например, уничтожение дерева диаметром 18,1-22 см стоит 550 грн, что значительно превышает размер штрафа.

Для вырубки даже сухостоя на пустырях необходимо получить разрешение от местных органов власти. Самовольная рубка является нарушением, за которое предусмотрена ответственность.

Ранее мы писали, что зеленые насаждения являются важной частью нашей природной среды, как в городских, так и в сельских районах. Однако некоторые деревья находятся в аварийном состоянии, что создает риски для людей и имущества.

Также мы рассказывали, что с началом весны коммунальные службы проводят обрезку деревьев и удаление опасных насаждений в городах и селах. После таких работ часто остаются ветки и срезанные стволы на обочинах. Поскольку многие граждане все еще используют дрова, возникает вопрос, можно ли забирать эту древесину для личных нужд.