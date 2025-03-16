Зберігати чи краще утилізувати — що робити з дровами після опалювального сезону

Дрова під навісом. Фото: Pexels

Хоча опалювальний сезон добігає кінця, деякі господарі все ще мають значний запас дров, який вони підготували до приходу зими. Вже зараз вони розуміють, що всю деревину використати не вдасться, а тому виникає логічне запитання, що ж робити з залишками.

Про те, скільки часу можна зберігати дрова та чому занадто старі запаси краще утилізувати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки часу можна зберігати дрова

Люди, які використовують для опалення дрова, добре знають, що визначити точну кількість дров необхідних на один опалювальний сезон майже не можливо. А тому, зазвичай, паливо заготовляють з запасом. Не дивно, що після опалювального сезону часто є залишки.

Хтось скаже — нічого страшного, навпаки, дрова краще просохнуть й будуть використані наступного сезону. Певний сенс тут присутній, але є декілька моментів, які слід враховувати.

Дійсно, щоб дрова добре висохли, їх слід зберігати протягом декількох місяців — мінімум 250 днів. Ідеальний час для сушіння — два роки. Суху деревину можна впізнати за її кольором (вона втрачає свою яскравість), твердістю та "порожнистим" звуком при штабелюванні.

Однак не варто зберігати дрова більше ніж п'ять років, оскільки з часом зростає ризик появи шкідників, зокрема шашелів. Тож, якщо домогосподарство щороку поповнює запаси, спершу варто використовувати старі дрова. Якщо залишки деревини були привезені торік, то їх викидати не потрібно. Достатньо подбати про правильне зберігання цих запасів до наступного опалювального сезону.

Як правильно зберігати дрова

Знову ж таки, в не розколотому вигляді дрова довго зберігати не можна — їх необхідно попередньо нарубати. Оптимальна довжина дров — до 30 см, а діаметр — 10-15 см. Чим більше дров для зберігання, тим довше потрібно часу для їх сушіння. Зберігання дров просто неба є найкращим способом їх природної сушки, але важливо забезпечити правильні умови:

Вибирайте місце з південної (підвітряної) сторони будинку. Використовуйте спеціальний навіс або накриття, щоб захистити деревину від дощу та вогкості. Не складуйте дрова безпосередньо на землю — це дозволить уникнути накопичення вологи. Використовуйте суху підкладку (наприклад, дерев’яні піддони). Залишайте відстань 5-10 см між дровами та стіною будинку для кращої вентиляції. Ніколи не накривайте дрова фольгою, клейонкою чи плівкою — під ними може утворитися конденсат, а це шкідливо для дров.

Правильне зберігання дров не тільки збільшує їх ефективність при спалюванні, але й допомагає запобігти розвитку грибків та плісняви. Якщо ви плануєте зберігати великі запаси дров, варто зробити спеціальне накриття, яке прослужить багато років.

Раніше ми писали, що навесні комунальні служби активно обрізають дерева та прибирають аварійні насадження. Після цих робіт на узбіччях часто залишаються гілки й стовбури, які могли б використати місцеві жителі для власних потреб.

Також ми розповідали, що зелені насадження є частиною благоустрою, а їх використання регулюється законодавчими нормами. За утримання навіть незаселених територій відповідають місцеві органи влади, які контролюють стан рослинності на пустирях.