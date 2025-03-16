Хранить или лучше утилизировать — что делать с дровами после отопительного сезона

Запасы дров после зимы — сколько времени можно хранить
Хотя отопительный сезон подходит к концу, некоторые хозяева все еще имеют значительный запас дров, который они подготовили к приходу зимы. Уже сейчас они понимают, что всю древесину использовать не удастся, а потому возникает логичный вопрос, что же делать с остатками.
О том, сколько времени можно хранить дрова и почему слишком старые запасы лучше утилизировать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Сколько времени можно хранить дрова
Люди, которые используют для отопления дрова, хорошо знают, что определить точное количество дров необходимых на один отопительный сезон почти невозможно. А потому, как правило, топливо заготавливают с запасом. Неудивительно, что после отопительного сезона часто есть остатки.
Кто-то скажет — ничего страшного, наоборот, дрова лучше просохнут и будут использованы в следующем сезоне. Определенный смысл здесь присутствует, но есть несколько моментов, которые следует учитывать.
Действительно, чтобы дрова хорошо высохли, их следует хранить в течение нескольких месяцев — минимум 250 дней. Идеальное время для сушки — два года. Сухую древесину можно узнать по ее цвету (она теряет свою яркость), твердости и "пустому" звуку при штабелировании.
Однако не стоит хранить дрова более пяти лет, поскольку со временем возрастает риск появления вредителей, в частности шашелей. Поэтому, если домохозяйство ежегодно пополняет запасы, сначала стоит использовать старые дрова. Если остатки древесины были привезены в прошлом году, то их выбрасывать не нужно. Достаточно позаботиться о правильном хранении этих запасов до следующего отопительного сезона.
Как правильно хранить дрова
Опять же, в не расколотом виде дрова долго хранить нельзя — их необходимо предварительно нарубить. Оптимальная длина дров — до 30 см, а диаметр — 10-15 см. Чем больше дров для хранения, тем больше требуется времени для их сушки. Хранение дров под открытым небом является лучшим способом их естественной сушки, но важно обеспечить правильные условия:
- Выбирайте место с южной (подветренной) стороны дома.
- Используйте специальный навес или накрытие, чтобы защитить древесину от дождя и сырости.
- Не складируйте дрова непосредственно на землю — это позволит избежать накопления влаги. Используйте сухую подложку (например, деревянные поддоны).
- Оставляйте расстояние 5-10 см между дровами и стеной дома для лучшей вентиляции.
- Никогда не накрывайте дрова фольгой, клеенкой или пленкой — под ними может образоваться конденсат, а это вредно для дров.
Правильное хранение дров не только увеличивает их эффективность при сжигании, но и помогает предотвратить развитие грибков и плесени. Если вы планируете хранить большие запасы дров, стоит сделать специальное накрытие, которое прослужит много лет.
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