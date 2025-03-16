Хранить или лучше утилизировать — что делать с дровами после отопительного сезона

Дрова под навесом. Фото: Pexels

Хотя отопительный сезон подходит к концу, некоторые хозяева все еще имеют значительный запас дров, который они подготовили к приходу зимы. Уже сейчас они понимают, что всю древесину использовать не удастся, а потому возникает логичный вопрос, что же делать с остатками.

О том, сколько времени можно хранить дрова и почему слишком старые запасы лучше утилизировать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько времени можно хранить дрова

Люди, которые используют для отопления дрова, хорошо знают, что определить точное количество дров необходимых на один отопительный сезон почти невозможно. А потому, как правило, топливо заготавливают с запасом. Неудивительно, что после отопительного сезона часто есть остатки.

Кто-то скажет — ничего страшного, наоборот, дрова лучше просохнут и будут использованы в следующем сезоне. Определенный смысл здесь присутствует, но есть несколько моментов, которые следует учитывать.

Действительно, чтобы дрова хорошо высохли, их следует хранить в течение нескольких месяцев — минимум 250 дней. Идеальное время для сушки — два года. Сухую древесину можно узнать по ее цвету (она теряет свою яркость), твердости и "пустому" звуку при штабелировании.

Однако не стоит хранить дрова более пяти лет, поскольку со временем возрастает риск появления вредителей, в частности шашелей. Поэтому, если домохозяйство ежегодно пополняет запасы, сначала стоит использовать старые дрова. Если остатки древесины были привезены в прошлом году, то их выбрасывать не нужно. Достаточно позаботиться о правильном хранении этих запасов до следующего отопительного сезона.

Как правильно хранить дрова

Опять же, в не расколотом виде дрова долго хранить нельзя — их необходимо предварительно нарубить. Оптимальная длина дров — до 30 см, а диаметр — 10-15 см. Чем больше дров для хранения, тем больше требуется времени для их сушки. Хранение дров под открытым небом является лучшим способом их естественной сушки, но важно обеспечить правильные условия:

Выбирайте место с южной (подветренной) стороны дома. Используйте специальный навес или накрытие, чтобы защитить древесину от дождя и сырости. Не складируйте дрова непосредственно на землю — это позволит избежать накопления влаги. Используйте сухую подложку (например, деревянные поддоны). Оставляйте расстояние 5-10 см между дровами и стеной дома для лучшей вентиляции. Никогда не накрывайте дрова фольгой, клеенкой или пленкой — под ними может образоваться конденсат, а это вредно для дров.

Правильное хранение дров не только увеличивает их эффективность при сжигании, но и помогает предотвратить развитие грибков и плесени. Если вы планируете хранить большие запасы дров, стоит сделать специальное накрытие, которое прослужит много лет.

Ранее мы писали, что весной коммунальные службы активно обрезают деревья и убирают аварийные насаждения. После этих работ на обочинах часто остаются ветки и стволы, которые могли бы использовать местные жители для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения являются частью благоустройства, а их использование регулируется законодательными нормами. За содержание даже незаселенных территорий отвечают местные органы власти, которые контролируют состояние растительности на пустырях.