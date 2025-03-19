Самосевный лес поглощает ваш участок — можно ли вырубать на дрова в 2025 году

Срубленные ветки лежат на земле. Фото: Pexels

Самосев — это распространенное явление в Украине. Все мы видели одинокие молодые деревья, которые могут прорасти в совершенно неожиданном месте. Однако возникает вопрос, могут ли украинцы законно вырубать такие насаждения на дрова. Особенно, когда это явление имеет массовый характер и распространяться на частный земельный участок человека.

О том, где украинцам разрешено законно вырубать самосевный лес в 2025 году, отмечается в 35 статье Закона Украины "Об охране земель".

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Что такое самосевный лес и можно ли его вырубать

Люди, которые используют дрова в быту, интересуются, разрешено ли вырубать деревья на собственном земельном участке или на заброшенных полях, заросших лесом, если они по документам относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Здесь главное выяснить, какие самозалесенные земли можно считать лесами, а когда разрешено или даже необходимо вырубить деревья.

Согласно закону о сохранении самосевных лесов, в областных и районных администрациях созданы комиссии для идентификации таких земель. Местные органы власти должны рассмотреть этот вопрос и принять решение о признании участка самозалесенным или отклонить его по уважительным причинам.

Однако, если участок, поросший лесом, является частной собственностью, местный совет не может отнести его к самосевным лесам — это может сделать только его владелец.

После того как участок официально признан самосевным лесом, он передается государственным или коммунальным лесным хозяйствам, а на деревья на нем распространяются такие же правила заготовки дров, что и на обычные леса.

Когда можно рубить самосев без разрешения

Если вы являетесь владельцем земельного пая, на котором растут самосевные деревья, вы не только имеете право, но и обязаны их срезать. По статье 35 Закона Украины "Об охране земель", владельцы и пользователи земельных участков, в том числе арендаторы, обязаны использовать земельные участки по их целевому назначению. Также вы должны защищать землю от:

эрозии;

пожаров;

засорения;

загрязнения;

зарастания сорняками, кустарниками и мелколесьем.

Это означает, что на землях сельскохозяйственного назначения нельзя допускать зарастания лесом и кустарниками.

Если земля находится в частной собственности или на приусадебном участке, вырубка деревьев осуществляется собственником или пользователем земельного участка без необходимости уплаты восстановительной стоимости деревьев. То есть для срезки деревьев в собственном саду, во дворе или на земле, которая была выделена как пай и заросла лесом, разрешение не требуется.

Если дерево растет за пределами вашего частного участка, например, возле забора, нужно обращаться в местный совет. Комиссия рассмотрит ваше заявление и примет решение, о возможности его удаления.

Ранее мы писали, что дрова нуждаются в правильном хранении, иначе они могут испортиться или стать опасными. Однако не все имеют возможность создать соответствующие условия для их хранения.

Также мы рассказывали, что деревья, хоть и важны для окружающей среды, со временем могут высыхать, что представляет риск для людей и их имущества. Поэтому возникает вопрос, можно ли использовать аварийные деревья на дрова.